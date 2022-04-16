İzmir Büyükşehir vatandaşa yasak diyor kendisi kazıyor! "Bu akıl tutulmasından başka bir şey değil"

CENAZEYİ KİM KALDIRACAK?

Heyelan nedeniyle evlerini boşaltan vatandaşlara büyükşehir belediyesinin 6 ayda toplam 20 bin liralık yardımda bulunduğunu ardından da yardımı kestiğini belirten Kazar; "Büyükşehir bozduğu doğamızı eski haline getirsin, vatandaşlara evlerini geri versin bu güne kadar kişi başı ödedikleri paraları ben şahsen onlara geri ödeyeceğim. Mağdur olan vatandaşlar ne yer ne içer, nasıl yaşar, nerede oturur, nasıl geçinir soran eden yok. Ortada bir cenaze var. Tüm yetkili kurumlar susuyor. Hepsi körleşmiş, sağırlaşmışlar. İllaki burada birisinin ölmesi mi bekleniyor? Ne bekliyorlar vallahi billahi bir insan olarak bilmiyorum. Hele hele İzmir'de çevreci geçinenlere hiç inanmıyorum. Bu saatten sonra İzmir'de çevreci olduğuna beni kimse inandıramaz. Burada çocuk oyuncağı oynamıyoruz. İzmir'in barosu da yaşananlara seyirci kalıyor. Harmandalını kaderi ile baş başa bırakmışlar." dedi.

Bilim insanlarından İzmir için önemli uyarı: Harmandalı afete maruz bölge ilan edilmeli