Bilim insanlarından İzmir için önemli uyarı: Harmandalı afete maruz bölge ilan edilmeli

150 HEKTARLIK ALAN

SABAH'ın ulaştığı bilimsel rapor, Harmandalı'nda yaşanan felaketin boyutlarının ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Heyelanın 150 hektarlık bir alanı kapsadığına dikkat çeken bilim adamları ihale kapsamında sahada yapılan bilimsel çalışmalar neticesinde heyelanın hareket yönlerinin kuzey, kuzeybatı, batı ve güneybatı şeklinde olduğunu tespit etti.

"HARMANDALI'NIN YÜKÜ HAFİFLETİLMESİ"

Heyelan hareketinin bir kısmının İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilmekte olan katı atık depolama alanı onama sahası içinde yer aldığına işaret eden bilim insanları; heyelan tehlikesinden ötürü her gün bölgeye yönlendirilen yaklaşık 4 bin 500 tonluk çöp miktarının azaltılmasını, Harmandalı'na gidecek sınırlı miktardaki evsel atığın da heyelandan etkilenmemiş alanlarda depolanmasını önerdi.