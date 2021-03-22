İzmir belediyesinin sorumsuzluğu büyük tehlikeye yol açtı! "Dağ şehre doğru akıyor"

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Harmandalı mahallesinde 1992 yılında kurduğu Çöp Depolama alanı çevrede bulunan yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Çöplerin yığılı olduğu alanın alt kısmında meydana gelen dev yarıklar Harmandalı mahallesinde yaşayan vatandaşları tedirgin etti.

Harmandalı Cumhuriyet Mahallesi muhtarı Dursunali Kazar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Bürokratlarını bölgede yaşananların üstünü örtmekle suçladı. Bölgede oluşan çöp dağları nedeniyle toprağın yarıldığını aşağıdaki yerleşim yerlerine doğru kaymaya başladığını belirten Kazar; "Eğer önlem alınmazsa Harmandalı'nın kaderide Ümraniye Çöplüğünde hayatını kaybedenler gibi olacak. Ümraniye'de çöp dağları altında kalan 12 kişinin halen daha cesedi bulunamadı. Önlem alınması için illaki birilerinin ölmesi mi gerekiyor?" diyerek yaşananlara isyan etti.

1992'DE KURULDU

Menemen Harmandalı Köseler Mevkiindeki alanın İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 1992 yılında açık çöp alanı olarak kullanılmaya başladı. Uzun yıllar bu bölgeye İzmir'in evsel atıkları, sanayi atıkları, hastane atıkları, arıtma çamurları, hayvan leşleri, pil vb. atıklar, döküldü. Zamanla yöre halkının sağlığını tehdit etmeye başlayan çöplükten yayılan pis koku Menemen Ovası'na yayılmaya başladı, çekilmez hal aldı. Duruma tepki gösteren bölge halkı Harmandalı Çöplüğü'nün kapatılması için uzun yıllar süren mücadeleler verdi. Sonunda halkın tepkisi karşısında İzmir Büyükşehir Belediyesi 2019 yılında alana elektrik üretim tesisi kurmak zorunda kaldı. Ardından da açık alana çöp ve tıbbi atık dökülmesinin önüne geçildi. Ancak sorunlar bitmedi. Uzun yıllar biriken çöp atıklarının bulunduğu alandan kimyasal gaz çıkışı (metan gazı) başladı.

GAZ ÇIKIŞI BAŞLADI

Gaz çıkışının tehlikesini önlemek üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi, sondajla alandaki gazı çekmeye başladı. Ancak bu defa da, yüzlerce dekar alanda derinliği 4-5 metreye varan derin yarıklar oluşmaya ve toprak kayması oluşmaya başladı. Kayan toprak aşağıda bulunan yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.

DAĞ ŞEHRE DOĞRU AKIYOR

Bölgedeki toprak kaymasına rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesinin hiçbir önlem almadığını belirten Harmandalı Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursunali Kazar yaşananlara isyan etti. Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının yarıkların deprem nedeniyle oluştuğunu öne sürerek gerçekleri halktan gizlediğini iddia eden Kazar şunları söyledi; "Bölgede insanlar dolaşıyor, hayvanlarını otlatıyor. Dağın eteğinde bir ev yarılmalar ve toprak kaymaları yüzünden yıkılacak duruma geldi. Girişimlerimizle boşaltıldı. TEDAŞ alana iki adet yüksek gerilim direği dikmişti. Yine bu direklerden birinin dikildiği alanda toprak kayması yaşanınca TEDAŞ direğin yerini değiştirdi. Ancak yine direği bu tehlikeli alanda başka bir yere dikti. Şu an bu dikilen direklerin bulunduğu alanda da toprakta yarılmalar ve kaymalar meydana geldi. Yüksek gerilim hattı direklerinin ayaklarının altında çökmeler meydana geldi. Çöp alanından yerleşim bölgesine doğru çöp suları derecikler oluşturmuş aşağıya doğru akmaya devam ediyor." diye konuştu.

KORKU FİLMİ GİBİ

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursunali Kazar durumun beş mahalle muhtarlığı alanını etkilediğini belirterek; "Konuyla ilgili Kaymakamlık ve Belediyeler nezdinde girişimlerde bulunduk. Alana Kaymakam ve Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin gelmesini sağladık. Ancak; yetkililere soru soran ve şikayetini dile getiren bir yurttaşa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe tarafından hakaret edildi ve "provakatör" olarak suçlandı. Bizim tek isteğimiz burada doğru düzgün bir bilimsel çalışma yapılsın. Bu dağ üzerimize doğru akıyor. Neden? Alanda, içine insan düşecek büyüklükte devasa yarıklar oluştu. Belediye yukarıda, eski çöp alanında meydana gelen yarıklara taş basarak kapatmaya çalışıyor. Ancak, toprak başka yerlerden yarılıyor. Doğru düzgün alınan hiçbir önlem yok. Aşağıda evler var, hatta yeni inşaatlar yapılıyor. Ne zaman bir önlem alınacak. İlla bir felaket yaşanması mı gerekiyor. Yetkililerden duyarlılık, sorunumuza gerçekçi bir açıklama ve çözüm bekliyoruz. Gerekirse yine bölge halkı olarak birleşerek mücadele edeceğiz. Nasıl, uzun yıllar mücadele ederek de olsa açık alana çöp dökülmesini engelleyip, çöp tesisi yapılmasını sağladıysak, elbette bu soruna bir çözüm bulunana kadar mücadele etmekten de geri durmayacağız. İstiyoruz ki, kimsenin başı ağrımadan ve bir felaket yaşanmadan sorunumuza bir çare bulunsun. Gerçekten de fotoğraflarda görüleceği gibi alanda dolaşmaya bile korkuyorsunuz. Korku filmi gibi ya şimdi toprak yarılırsa, bir toprak kayması olursa diye düşünmeden edemiyorsunuz." diye konuştu.