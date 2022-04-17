Son dakika: MİT’ten Suriye’de operasyon! PKK/YPG sözde sorumlusu ’Rojvan Van’ kodlu Mehmet Aydın etkisiz

Eylem ve faaliyetleri nedeni ile hedef listede olan Mehmet Aydın'ı takibe alan MİT, yerel istihbarat sonucu elde ettiği anlık bilgiler sonrası Suriye Derbesiye'de operasyon için düğmeye bastı. "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan Aydın, nokta atışı operasyon ile etkisiz hale getirildi.