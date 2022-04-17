Yine savaş çanları çalıyor! Kiev’in çevresi kan gölü





EN AZ 1932 SİVİL ÖLDÜ

BM, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'da en az 1932 sivilin hayatını kaybettiğini, 2 bin 589 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 4 milyon 656 bin 509 kişinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.