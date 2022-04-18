İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ’4 soru’ sorup çağrıda bulundu: Ses ver Kılıçdaroğlu!

Altılı masa sonrasında imzalanan mutabakat metnini, partideki eski bir büyükelçi ile AB ülkelerinden bir büyükelçiye düzelttirmek için gönderdin mi? Ortaklarının bundan haberi var mı?

15 Temmuz öncesi FETÖ elebaşının talimatlarını muayenehanede alıp Parti Genel Merkezi'nden telefonu açtın mı?"