Son dakika: İBB’nin 1 hafta önce aldığı metrobüs arızalandı! Dumanlar içinde kaldı

MURAT ONGUN "METROBÜS GİBİ METROBÜS" DEMİŞTİ

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise İBB Basın Sözcüsü Murat Ongun'un metrobüslerle ilgili paylaşımlarını alıntılayarak İBB'yi eleştirdi. Alıntı yapılan paylaşımlarda Murat Ongun'un "Metrobüs gibi metrobüs. İstanbul'a hayırlı olsun" dediği ve "hurda-yolda" paylaşımları yaptığı görülüyor. Bu paylaşımlarla birlikte sosyal medyadan yeni metrobüsün arıza anı ve su sızıntısı görüntüleri de paylaşılıyor.