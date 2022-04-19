Video Haber Son Dakika: İBB'nin yeni aldığı metrobüs 1 haftada arızalandı! Yolcular isyan etti: "Yazık" | Video
Son Dakika: İBB'nin yeni aldığı metrobüs 1 haftada arızalandı! Yolcular isyan etti:

Son Dakika: İBB'nin yeni aldığı metrobüs 1 haftada arızalandı! Yolcular isyan etti: "Yazık" | Video

19.04.2022 | 15:18

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Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 1 hafta önce aldığı yeni metrobüsün arızalanması nedeniyle yolcular araçtan indirildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ekrem İmamoğlu, belediyenin satın aldığı 160 yeni otobüsün 30 kadarının metrobüs hattında hizmet vermeye başlayacağını geçen hafta duyurdu.

İLK ARIZA HABERİ GELDİ

İmamoğlu "Gençleşen otobüs filosu ile arızalar azalacak" derken alınan yeni otobüslerden ilk arıza haberi de geldi. "A-5004" kodlu yeni araç, Küçükçekmece Metrobüs Durağı'ndan Cevizlibağ istikametine giderken arızalandı. Yeni metrobüsün bu anlarını bir sosyal medya kullanıcısı sosyal medyadan paylaşarak, "Yeni aldıkları metrobüs. Yazık ya yazık!" dedi.

SU SIZDIRIYOR

Ayrıca yeni metrobüslerden birinin yağmurda içeriye su sızdırdığına dair görüntüler de sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Yıkılmayan kale rumuzlu bir sosyal medya kullanıcısı arızalan metrobüs ile su sızıntısı görüntülerine tepki göstererek, "Bir icraatın da kaliteli olsun be kardeşim" yorumunda bulundu.

MURAT ONGUN "METROBÜS GİBİ METROBÜS" DEMİŞTİ

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise İBB Basın Sözcüsü Murat Ongun'un metrobüslerle ilgili paylaşımlarını alıntılayarak İBB'yi eleştirdi. Alıntı yapılan paylaşımlarda Murat Ongun'un "Metrobüs gibi metrobüs. İstanbul'a hayırlı olsun" dediği ve "hurda-yolda" paylaşımları yaptığı görülüyor. Bu paylaşımlarla birlikte sosyal medyadan yeni metrobüsün arıza anı ve su sızıntısı görüntüleri de paylaşılıyor.

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