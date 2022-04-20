İletişim Başkanının evini fotoğraflayan Suat Özçağdaş davasında yeni gelişme

İstanbul Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Suat Öztaş ve taraf avukatları katılırken Canan Kaftancıoğlu da mahkeme salonunda hazır bulundu.

ÖNCEKİ CELSE BERAATİ İSTENMİŞTİ

Önceki celse verilen savcılık mütalaasında sanığın üzerine atılı suçun oluşumunda tereddüt olacağı aşikar olduğundan çekilen resmin içeriği ve diğer deliller nazara alındığında suçun yasal unsurları oluşmaması nedeniyle sanık Suat Özçağdaş'ın beraati talep esilmişti.

MÜTALAA DEĞİŞTİRİLDİ, SAVCI "CEZALANDIRILSIN" DEDİ

Duruşmada tekrarlanan mütalaada sanığın müştekiye ait bahçeli evin görüş alanını alarak kendisine ait telefonla fotosunu çektiği, bu şekilde kayda aldığı görüntüyü CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na göndermek suretiyle ifşa ettiğinin sabit olduğu aktarılarak sanık Özçağdaş'ın cezalandırılması istendi.

"MÜTALAYAA KATILIYORUZ"

Müşteki Fahrettin Altun'un avukatı sanığın cezalandırılmasını talep ederek, "Sanığın fotoğraflarını çektiği yer müvekkilin evi ve eklentilerine aittir. Bu da özel hayatın gizliliğini ihlaldir. Önceki celse verilen mütalaaya anlam verememiştik. Bu celse mütalaaya katılıyoruz" şeklinde konuştu.

SANIK AVUKATLARINDAN SÜRE TALEBİ

Sanık avukatları ise mütalaaya katılmadıklarını dile getirerek "Dosyada olan tek delil müvekkilimin çektiği fotoğraftır. Bu fotoğrafta bahçeli evin görüş alanı kapsayan evler de vardır. Boş bir arsanın fotoğrafının çekilmesinin özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği iddia edilmektedir. Esas hakkındaki savunmamızı daha sonra vereceğiz" dedi.

DAVA ERTELENDİ

Mahkeme, duruşma sonu bu celse değişen mütalaaya karşı sanık avukatlarının süre talebini kabul ederek davayı erteleme kararı aldı.

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