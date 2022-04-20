Vatandaşlardan İBB’ye reklam tepkisi: Bu durum sizin eseriniz

*Ulaşım zamları kime özel? Devletin fahiş ücret dayatmalarını halka yansıtmayacağız dediniz. Sabahlara kadar 1 tane bile oy çöpe gitmesin diye nöbet tutup uykusuz işe gittik. Ben evimden işime 50 TL'ye gidiyorum. Videodaki durum sizin eseriniz.

*Hayatımda gördüğüm en saçma video. Ulaşım zaten ücretsiz olması gereken bir şey normal şartlarda. Ama zor durumda olan insanları da rencide etmenin manası yok.

*Çok yanlış mesaj veren bir reklam bu. Bir an kullanımdan kaldırın. İnsanları çok rencide edecek bir dil kullanılmış...

* İstanbul'un tek derdi bu mu gerçekten? Bi de prodüksiyonlu şeyli video hazırlamışlar bunun için. Ohhh çok iyi yapıyorlar. Az bile yapıyorlar bu yoklukta. Hiç kart basmadan geçseler yeridir. 600 lira nedir ya? ALTI YÜZ!

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