Vatandaşlardan İBB’ye reklam tepkisi: Bu durum sizin eseriniz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi 6 Nisan'da Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ni (UKOME) olağanüstü topladı. İstanbul'da tüm toplu taşıma araçlarında geçerli yüzde 40 zam yaptı. İstanbul'da öğrenci mavi kart fiyatları 78 liradan 109 TL'ye, aylık mavi kart ücretleri ise 430 TL'den 602 TL'ye yükseldi. Tam bilet ücreti 5,48 TL'den 7,67 TL, öğrenci bilet ücreti ise 2,67 TL'den 3,74 TL'ye yükseldi. Metrobüste ise en uzun durak yolculuğu 11,38 TL oldu.
3 AYDA YÜZDE 95 ZAM YAPTI
Seçim döneminde 'İstanbul'da ulaşımı kolaylaştıracağız, toplu taşıma ücretleri çok pahalı, sembolik ücretler yapacağız' diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık koltuğuna oturmasıyla geçen 2.5 yılda toplu taşıma ücretlerine yüzde 195, 2021-2022 arasındaki son 3 ay içerisinde ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın muhalefet şerhine rağmen yüzde 95 zam yaptı.
REKLAM FİLMİ YAYIMLADI
İstanbul'da toplu taşımanın kullanılması ve kullanımın yaygınlaştırılması için yapılan çalışmaların aksine toplu taşıma ücretlerine zam yaparak bireysel araç kullanımını teşvik eden İBB yönetimi, toplu taşıma araçlarını kullananlarla ise dalga geçtiği bir reklam filmini yayına sürdü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan İstanbulkart temalı reklamda, toplu taşıma ücretlerinin pahalı olması nedeniyle ücretsiz kart ya da indirimli kart kullanarak işine, evine giden İstanbullular hedef alındı.
Sosyal medyada tartışmalar sebep olan reklam filmine yönelik kullanıcıların bir kısmı insanların ücret pahalılığı sebebiyle başkalarına ait İstanbulkartları kullandığını ve alay konusu yapılmaması gerektiğini iletti.
Reklam filminde, bir İETT otobüsüne binen vatandaş, kendi kartı yerine İBB'nin ücretsiz olarak sunduğu 'Anne kartı' kullanması diğer yolcular tarafından şaşkınlıkla karşılanıyor. Orta yaşlarda erkek bir vatandaşın anne kart kullandığı için 'Ayşe Abla' olarak gösteren reklam filmi insanları küçük düşürdüğü gerekçesiyle sosyal medyada eleştirilere sebep oldu.
TEPKİ YAĞDI
İşte o eleştirilerden bazıları:
* Bir basım 8 lira olunca insanlarda böyle oluyor. O otobüse 10 kişi biniyorsa 5'i ücretsiz biniyor zaten. Ayşe, Fatma, Hayriye keyiflik kartları ile geziyorlar. Kaldırın tüm ücretsiz kartları herkes hakça 8 yerine 4 bassın sübvanse edersiniz o zaman da.
*Bu ulaşım dairesinin başında kim varsa derhal istifa etmeli, insan hiç mi yaratıcı çözüm düşünemez? Halk nasıl versin tek basıma 8 lira, abonmana 600 lira?
*609 TL abonman yükletemeyen bebeği olan erkek, maalesef eşinin ücretsiz kartını kullanıyor. Çünkü asgari ücretli ve eşi doğum izni bittiğinde ücretsiz izne çıkmış. Çünkü çocuğa bakacak bir annane/babanne yok. Bu hikaye çok ekstrem mi geldi size? O zaman fanusunuzdan çıkın.
* Kaldırın bu videoyu. Karısının kartını kullanıyor belki de ve hakkıdır. Ailecek ayakta kalmaya çalışıyor insanlar. İşe gitmek bile korkunç pahalı. Bırak gezmeyi. Öyle bir an gelecek ki hiç bir şey ödeyemeyecek insanlar. O zaman da sizden yine böyle neşeli videolar bekleriz.
*Milleti aşağılamaktan zevk mi alıyorsunuz? İnsanlar, ulaşıma vermedikleri parayla hobi edinmiyor artık, evlerine ekmek götürüyor. Bu reklamı buraya süren aptala sesleniyorum: İnsanlar akşamki yemek parasını ulaşıma vermek istemiyor!
* Emekli maaşı almasına rağmen ücretsiz şekilde sabah akşam toplu ulaşıma binenler varken öğrenci halimizle kazancımız olmadığı için yemek öğünümüzü karşılamakta zorlanırken aylık 110 lira ödemek zorunda bırakılmamız bence yanlış olan.
*Ulaşım zamları kime özel? Devletin fahiş ücret dayatmalarını halka yansıtmayacağız dediniz. Sabahlara kadar 1 tane bile oy çöpe gitmesin diye nöbet tutup uykusuz işe gittik. Ben evimden işime 50 TL'ye gidiyorum. Videodaki durum sizin eseriniz.
*Hayatımda gördüğüm en saçma video. Ulaşım zaten ücretsiz olması gereken bir şey normal şartlarda. Ama zor durumda olan insanları da rencide etmenin manası yok.
*Çok yanlış mesaj veren bir reklam bu. Bir an kullanımdan kaldırın. İnsanları çok rencide edecek bir dil kullanılmış...
* İstanbul'un tek derdi bu mu gerçekten? Bi de prodüksiyonlu şeyli video hazırlamışlar bunun için. Ohhh çok iyi yapıyorlar. Az bile yapıyorlar bu yoklukta. Hiç kart basmadan geçseler yeridir. 600 lira nedir ya? ALTI YÜZ!Son dakika: İBB'nin 1 hafta önce aldığı metrobüs arızalandı! Dumanlar içinde kaldı Son dakika | İBB'de büyük tehlike! Belediye borç batağında, iflas kapıda