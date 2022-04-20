Yargıtay Kılıçdaroğlu'nun "Man adası" iftirası ile ilgili cezasını onadı! İşte ödeyeceği tazminat

İfade özgürlüğünün sınırsız olmadığı ve ifade özgürlüğünü kullanırken ödev ve sorumluluklara özen gösterilmesi gerektiği vurgulanan gerekçede, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MASAK raporuna dayanılarak varılan takipsizlik kararına konu olan belgenin "olgu" olarak kabul edilemeyeceği, diğer araştırmalar ve MASAK raporuna göre, belgenin davacı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgisinin bulunmadığının anlaşıldığı vurgulandı.

Bu tespitler karşısında, CHP Genel Başkanının, başvuruya konu iki ayrı konuşmasında da politik meselelere değindiği, konuşma çerçevesi baskın bir şekilde politik alanda kalmış ise de kimi sözlerinin siyasi bir eleştiri olmaktan çok kişisel saldırı içerdiği belirtilen gerekçede, bu nedenlerle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına karar verildiği kaydedildi.