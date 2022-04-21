İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e vatandaştan HDP tepkisi!

"ALAKAMIZ YOK" DEDİ AMA...

Akşener de, "HDP ile bir alakamız yok bizim. Benim için denilmedik laf kalmadı. Karar verin ben neyim. Öyle bir şey yok. Yakalarsanız zaten buralarda gezemem be kardeşim" diyerek cevap verdi. Vatandaşların ise bu cevabı ikna edici bulmadığı gözlendi.