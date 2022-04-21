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Giriş Tarihi: 21.4.2022 20:21 Son Güncelleme: 21.4.2022 21:06

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e vatandaştan HDP tepkisi!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e vatandaştan HDP tepkisi!

CHP öncülüğündeki altılı masanın aktörlerine HDP ile gizli ittifakla ilgili tepkiler sürüyor. Kırşehir'de vatandaşlar İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e terör örgütü sözcülüğüne soyunan son olarak da Pençe Kilit Operasyonu'na karşı çıkan HDP nedeniyle tepki gösterdi. Bir vatandaş Akşener'e "HDP ile gidersen biz de yokuz, millet de yok” dedi. Akşener ise vatandaşı “HDP ile bir alakamız yok bizim" ifadelerini kullansa da vatandaşları ikna edemedi.

Altılı masa ve gizli ortak HDP'nin gizli ittifakı vatandaşların tepkisine neden olmaya devam ediyor. Partideki milliyetçi kanadı tırpanlayan ve HDP ile arasına mesafe koymaktan sakınan İYİ Parti'ye bu kez Kırşehir'de vatandaşlardan tepki geldi.

ELEŞTİRİLERE YANITLARI SAMİMİ BULUNMADI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Kırşehir'de esnafı ziyaret etti. Akşener, 2019 yılında HDP ile yaptıkları ve 2023 yılında da yapacakları ittifaka ilişkin vatandaşlardan gelen eleştirilere ilginç yanıt verdi.

"HDP İLE GİDERSEN BİZ YOKUZ"

Ziyaret sırasında Meral Akşener'in karşısında gören Mehmet İnce isimli vatandaş, tepki göstererek, "HDP'nin ittifakına katıldığınızdan ben memnun değilim. HDP ile gidersen biz de yokuz, millet de yok" dedi.

"ALAKAMIZ YOK" DEDİ AMA...

Akşener de, "HDP ile bir alakamız yok bizim. Benim için denilmedik laf kalmadı. Karar verin ben neyim. Öyle bir şey yok. Yakalarsanız zaten buralarda gezemem be kardeşim" diyerek cevap verdi. Vatandaşların ise bu cevabı ikna edici bulmadığı gözlendi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e vatandaştan HDP tepkisi!
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