İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e vatandaştan HDP tepkisi!

Altılı masa ve gizli ortak HDP'nin gizli ittifakı vatandaşların tepkisine neden olmaya devam ediyor. Partideki milliyetçi kanadı tırpanlayan ve HDP ile arasına mesafe koymaktan sakınan İYİ Parti'ye bu kez Kırşehir'de vatandaşlardan tepki geldi.
ELEŞTİRİLERE YANITLARI SAMİMİ BULUNMADI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Kırşehir'de esnafı ziyaret etti. Akşener, 2019 yılında HDP ile yaptıkları ve 2023 yılında da yapacakları ittifaka ilişkin vatandaşlardan gelen eleştirilere ilginç yanıt verdi.