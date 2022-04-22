Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:44
01:28
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e vatandaştan HDP tepkisi! | Video 22.04.2022 | 00:33
01:02
15:56
02:09
Son dakika: Irak'a Pençe-Kilit Notası! | Video 21.04.2022 | 19:36
04:29
09:06
Mavi Vatan-2022 Tatbikatı başarıyla tamamlandı | Video 21.04.2022 | 18:54
01:59
Kadıköy’de metruk binanın çatısı alevlere teslim oldu | Video 21.04.2022 | 18:26
00:58
01:20
03:29
03:04
Haşmet Babaoğlu | Nasılız bakalım? 21.04.2022 | 14:49
05:36
03:13
10:31
02:10
04:58
Okan Müderrisoğlu | Ankara... Ağırdan alınan işler Kripto unsurlar! 21.04.2022 | 10:27
03:45
Hasan Basri Yalçın | Soğuk savaş doğru örnek değil 21.04.2022 | 10:24
04:27
Mahmut Övür | Masadaki yeni oyunu kim kuruyor? 21.04.2022 | 10:18
03:01
SON DAKİKA! Gaziosmanpaşa'da TÜGVA binası yanında patlama | Video 21.04.2022 | 10:04
CHP öncülüğündeki altılı masanın aktörlerine HDP ile gizli ittifakla ilgili tepkiler sürüyor. Kırşehir'de vatandaşlar İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e terör örgütü sözcülüğüne soyunan son olarak da Pençe Kilit Operasyonu'na karşı çıkan HDP nedeniyle tepki gösterdi. Bir vatandaş Akşener'e "HDP ile gidersen biz de yokuz, millet de yok” dedi. Akşener ise vatandaşı “HDP ile bir alakamız yok bizim" ifadelerini kullansa da vatandaşları ikna edemedi.