İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e vatandaştan HDP tepkisi! | Video

CHP öncülüğündeki altılı masanın aktörlerine HDP ile gizli ittifakla ilgili tepkiler sürüyor. Kırşehir'de vatandaşlar İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e terör örgütü sözcülüğüne soyunan son olarak da Pençe Kilit Operasyonu'na karşı çıkan HDP nedeniyle tepki gösterdi. Bir vatandaş Akşener'e "HDP ile gidersen biz de yokuz, millet de yok” dedi. Akşener ise vatandaşı “HDP ile bir alakamız yok bizim" ifadelerini kullansa da vatandaşları ikna edemedi.