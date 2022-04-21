Kılıçdaroğlu’nun fatura şovu bitti şimdi hesap zamanı! Her an elektriği kesilebilir





3 AY MÜSAADE EDİLDİ



Normalde vatandaşların elektrikleri ilk faturanın son ödeme tarihi geçtikten sonra ihtar yapıldıktan sonra kesilirken, bazı özel gruplar için ise istisna tanınıyor. Kılıçdaroğlu'da yaşı sebebiyle "Şehit aileleri, muharip ve malul gaziler, 65 yaş üstü tüketiciler ve yüzde 40'ın üzerinde engeli bulunanlar" için özel çıkarılan ve bu abonelerin elektriğinin ancak üç dönem boyunca faturanın ödenmemesi halinde kesilebildiğini örgören yönetmelikten yararlandı.

Kılıçdaroğlu'nun 73, eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun ise 70 yaşında olması nedeniyle bölgedeki görevli tedarik şirketince, aile şubat ve mart ayı faturalarını ödememesine rağmen elektrikleri kesilmedi. Ancak Kılıçdaroğlu'nun fatura bölgesi olan Ankara Çukurambar'da elektrik fatura son ödeme tarihleri nisan ayı için de geride kaldı. Yani Kılıçdaroğlu nisanda 3. faturasını da ödemedi. Bu sebeple görevli tedarik şirketinse Kılıçdaroğlu'nun oturduğu evin elektriğinin her an kesilebileceği kaydedildi.

PROVOKASYON TUTSAYDI ELEKTRİK YATIRIMLAR SEKTREYE UĞRAYACAKTI



Kılıçdaroğlu'nun halkı provoke etmek için başlattığı girişim eğer boşa düşürülmese ve vatandaşlar aldıkları elektrik hizmetinin bedelini ödemeselerdi, bu elektrik altyapısına da onarılmaz hasarlar verecekti. Şirketler her ay düzenli olarak aldıkları fatura bedelleri ile altyapı yatırımları ve iyileştirmeler yaparken, faturaların ödenmemesi halinde altyapı yatırımları sekteye uğrayacaktı.



AYNI ŞOVU BURSA'DA SAHNELEDİLER



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun halkı provoke etmek için başlattığı fatura ödememe kampanyasına partisinden sadece Bursa İl Başkanlığı katılırken, onlar da elektriklerinin kesilmesinin hemen ertesi günü bölgelerindeki görevli elektrik tedarik şirketinin önüne giderek şov yapmıştı. CHP İl Başkanlığı, iki aylık faturalarını 5'er liralık banknotlara çevirerek faturalarını o şekilde ödemişti.