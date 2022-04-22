Bakan Karaismailoğlu, Kars’ta sahur programında gençlerle bir araya geldi

Yani yatırım maliyetlerini düşündüğünüzde bunlarla karşılaştırın hakikaten yatırım maliyetleri çok az kalıyor. O yüzden yaptığımız işler çok kıymetli ve biz projeleri artık yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra gençlerle beraber hem sahur yaptı hem de sohbet etti.