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Giriş Tarihi: 22.4.2022 20:40

Denizli’ye şehit ateşi düştü

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Denizli’ye şehit ateşi düştü

Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit operasyonunda teröristler tarafından yapılan hain saldırı sonucu şehit düşen Piyade Teğmen Bekir Can Kerek’in Denizli’deki baba ocağına haber verildi.

Irak'in kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Harekâtı çerçevesinde Piyade Teğmen Bekir Can Kerek teröristler tarafından yapılan hain saldırı sonucu şehit oldu.

Yetkililer tarafından, 28 yaşındaki Piyade Teğmen Kerek'in şehadet haberi Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Kayalar Mahallesi'nde Kayaköy Tokileri'nde yaşayan ailesine verildi.


Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli AK Parti Milletvekili Şahin Tin, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve birçok isim sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı.

Yayımlanan mesajlarda şu ifadelere yer verildi; "Şehidin var Denizlim. Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen kahraman mehmetçiğimiz Teğmen Bekir Can Kerek'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve aziz milletimize başsağlığı ile sabır diliyorum. Şehidimizin makamı âli, mekanı cennet olsun."

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Denizli’ye şehit ateşi düştü
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