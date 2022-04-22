“Güzel Sanatlar Ocak Sergisi” bakan Taçoy’un katılımıyla açıldı

Serginin açılışını gerçekleştiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy "Davetiyeyi aldığımda adının 'Ocak' olması çok hoşuma gitti. Ocak, hem bir hayatın, hem yeni bir yılın, hem de ailenin başlangıcıdır. Yakın Doğu Üniversitesi de imza attığı sanat ve bilim projeleri ile bu ülke için pek çok ilkin başlangıcına vesile olmuştur. Sanatçı ortaya çıkardığı eserlerle insanların ruhlarına dokunarak düşünmelerini sağlıyor. YDÜ de buna öncülük ediyor" dedi.

YDÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise, "Eserleri sergilenen 14 sanatçımızın çok anlamlı bir özelliği var. Onlar sadece dünyayı, kendi kalplerinden süzerek sanata dönüştüren sanatçılar değil; bunu öğrencilerine aktaran ve onlara kendilerini sanatla ifade etmeleri için rehberlik eden akademisyenlerdir. Tarih bizlere gösteriyor ki, bilim ve sanattan beslenmeyen hiç bir toplumsal yükseliş, kalıcı izler bırakma kudretine erişemiyor. Bu noktada, YDÜ Kampüsü'nde yükselen sanat, bilim ve teknoloji ile yoğrulan her bir projeyi geleceğe taşıma kararlılığı ile birlikte KKTC olarak Akdeniz'de kök salmaya devam edeceğiz" dedi.