Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan 81 ilden gelen sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki iftara katılan Başkan Erdoğan burada canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sağlık çalışanları dışında da önemli bir kesimi ilgilendiren 3600 ek gösterge meselesini yıl bitmeden neticelendirmekte kararlı olduğumuzun altını burada bir kez daha çizmek istiyorum." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen iftar programında, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Katılımcıları selamlayan ve Ramazan-ı şeriflerini tebrik eden Erdoğan, sayıları 1 milyon 300 bini bulan sağlık ordusunun mensuplarına şükranlarını sundu.

Yurt içinde ve yurt dışında insanlara sağlık hizmeti sunmak için fedakarca çalışan ve çaba gösteren tüm sağlık çalışanlarına selamlarını ileten Erdoğan, sağlıkçıların, son iki yıla damgasını vuran koronavirüs sürecinde, meşakkatli ve son derece sancılı günler geçirdiklerini ifade etti.

Başkan Erdoğan, "Haftalarca evlerine gidemeyen, çocuklarının yüzünü göremeyen, sevdikleriyle ancak telefon ekranından hasret gideren kardeşlerimiz oldu. Yine bu salgın döneminde Murat Dilmener, Cemil Taşçıoğlu ve Feriha Öz gibi saygın hocalarımızın da aralarında yer aldığı pek çok bilim insanımızı, ülkemizin yetiştirdiği değerlerimizi kaybettik. Vazife esnasında vefat edenler başta olmak üzere dar-ı bekaya uğurladığımız tüm kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.