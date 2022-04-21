Son dakika: Başkan Erdoğan, 3600 ek gösterge ve sağlıkta şiddet yasası ile ilgili tarih verdi | Video
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Son dakika bilgisine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki iftara katılan Başkan Erdoğan burada açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaptığı konuşmada sağlıkta şiddet yasası ve 3600 ek gösterge ile ilgili tarih verdi. Erdoğan "Sağlık çalışanları dışında da önemli bir kesimi ilgilendiren 3600 Ek Gösterge meselesini yıl bitmeden neticelendirmekte kararlı olduğumuzun altını burada bir kez daha çizmek istiyorum." ifadelerini kullandı.