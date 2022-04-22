SON DAKİKA: TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu’ndan kalleş saldırı ile ilgili bir açıklama daha: Azmettiricisi iftira atan siyasetçilerdir

TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, Gaziosmanpaşa'daki binalarına ynelik yapılan saldırı ile ilgili sosya medyadan paylaşımlarda bulundu. Eminoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarına dikkat çekti, "Şunu da net bir şekilde belirtmek isterim vakfımıza bombalı saldırıda bulunan terör örgütleri MLKP ve DHKP-C'nin azmettiricileri sahte belgeler üzerinden sosyal medyada kumpas kuranlar, Gazi Meclis'in kürsüsünden yalan ve iftiralarla vakfımızı hedef gösteren siyasetçilerdir." dedi.
TÜGVA BAŞKANI: 7 AYDIR HEDEF GÖSTEREN TERÖR ÖRGÜTLERİ BOMBALI EYLEME BAŞVURMUŞLAR
TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Failleri tespit ettik. Bursa'daki eylemi terör örgütü MLKP, İstanbul'da eylemi DKP-BÖG örgütü gerçekleştirdi." sözlerine dikkat çekti, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Bursa ve TÜGVA saldırılarının arkasında PKK'ya taşeronluk yapan MLKP ve DHKP-C terör örgütlerinin olduğunu açıkladı. Şunu gördük ki 7 aydır sosyal medyada vakfımızı hedef alan terör örgütleri şimdi de bombalı eylemlere başvurmuşlar." dedi.
"AZMETTİRİCİ YALAN VE İFTİRALARLA VAKFIMIZI HEDEF ALAN SİYASETÇİLERDİR"
Eminoğlu, TÜGVA'nın sahte belgeler üzerinden sosyal medyada kumpasa uğradığını, siyasetçiler tarafından da iftiralarla hedef alındığını belirtti.
Eminoğlu, "Şunu da net bir şekilde belirtmek isterim vakfımıza bombalı saldırıda bulunan terör örgütleri MLKP ve DHKP-C'nin azmettiricileri sahte belgeler üzerinden sosyal medyada kumpas kuranlar, Gazi Meclis'in kürsüsünden yalan ve iftiralarla vakfımızı hedef gösteren siyasetçilerdir." dedi.
"YA BİR GENCİMİZE BİR ŞEY OLSAYDI?
Eminoğlu, parti yöneticilerini ve siyasetçileri sorumlu davranmaya davet etti, şu ifadeleri kullandı:
Sosyal medya çetelerine diyeceğimiz bir şey yok onlar tetikçiler ancak bu tetikçilerin yalan ve iftiralarına karşı ülkemizin muhalefet partilerini ve bu partilerin siyasetçilerini sorumluluğa davet ediyorum. Allah korusun ya bir gencimize bir şey olsaydı?
NE OLMUŞTU?
Dün sabah 05.40 sıralarında Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA binasına boru tipi yapımı bomba ile saldırı düzenlenmişti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana gelmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, faillerin tespit edildiğini, eylemi gerçekleştirenin DHKP-C olduğunu ifade etmişti.