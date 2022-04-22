SON DAKİKA: TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu’ndan kalleş saldırı ile ilgili bir açıklama daha: Azmettiricisi iftira atan siyasetçilerdir

"YA BİR GENCİMİZE BİR ŞEY OLSAYDI?

Eminoğlu, parti yöneticilerini ve siyasetçileri sorumlu davranmaya davet etti, şu ifadeleri kullandı:

Sosyal medya çetelerine diyeceğimiz bir şey yok onlar tetikçiler ancak bu tetikçilerin yalan ve iftiralarına karşı ülkemizin muhalefet partilerini ve bu partilerin siyasetçilerini sorumluluğa davet ediyorum. Allah korusun ya bir gencimize bir şey olsaydı?