Dünyanın gündemine oturan ’Teravih Treni’ görüntüsü: O imam SABAH’a konuştu: Ailecek gelmeye başladılar

Hacı Osman Torun Camii imamı Mahmut Eroğlu "Diyanet İşleri Başkanımız, 'Ailecek camiye bekliyoruz' demişti. Biz de başkanımızın bu sözüyle aileleri camimize davet eder hale geldik. 'Teravih Treni'nden sonra ailecek camimize gelmeye başladı insanlar. Dünyayı dolaştı artık bizim trenimiz. Bu güzellik büyümeye devam ettiği için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.
Mahmut Eroğlu şunları söyledi:
CAMİİ ÇOCUKLARIN ZİHNİNDE TATLANDI
*Yavrularımızın zihninde caminin çok farklı olması lazım. Çünkü bu çocuklar memleketin ve milletimizin geleceği. Geçtiğimiz sene ben cemaate 'Çikolata Çocuk Marketi' açacağımı söylemiştim. Beni garipseyenler oldu. "Caminin içinde market mi olur?" dediler. Sonra cemaatle birlikte kurdele kestik ve marketimizi açtık. Ramazan ayı gelince biz de her akşam teravihten sonra çocuklara süt ve çikolata vermeye başladık.
Çocuklar süt ve çikolata sırasına girmişti benimde birden aklıma geldi ve "Hadi çocuklar trencilik oynayalım" dedim. Çünkü bu işin çocukların zihninde daha da tatlanacağına inandım. Ayrıca çocuklar camiyi gezerken camiyi de tanıyıp öğretiyor, aynı zamanda eğitici de bir tren. Dünyayı dolaştı artık bizim trenimiz. Bu güzellik büyümeye devam ettiği için çok mutluyuz.
BELLA HADİD'TEN BANGLADEŞ BAŞBAKANINA KADAR...
*Bu kadar yankı oluşturmasını beklemiyordum. İlk çıkan fotoğraf benim kızım Rabia'nın öylesine çektiği bir fotoğraftı. Sosyal medyada çok güzel tepkiler aldık, telefonlarımız susmadı. Ertesi gün bir baktık trenimiz dünyayı dolaşmaya başladı. Bella Hadid'ten Bangladeş Başbakanına kadar birçok isim, kurum, kuruluş, kanal bizi paylaştı. Ramazan'ın bereketi bu işe yansıdı.
RAMAZAN ÇOCUKLARA CAMİYİ SEVDİRMEK İÇİN BİR FIRSAT
*Ramazan çocuklara camiyi sevdirmek için bizim için bir fırsattır. Çocukları Ramazan dışında camide bir araya getirmek zor. Diyanet işleri başkanımız; "Ailecek camiye bekliyoruz" demişti. Biz de başkanımızın bu sözüyle aileleri camimize davet eder hale geldik. 'Teravih Treni'nden sonra ailecek camimize gelmeye başladı insanlar. İslam büyüğümüz der ki; "Arka saflarda eğer çocuk sesleri yoksa gelecek nesiller adına kaygı duyun." Bu çocuklar bizi üzmüyor. Sadece oyun oynamıyorlar, namaz da kılıyorlar. 80 çocukla başladık, 150 çocuğa kadar çıkıyor.
Bize olumsuz tepki gösteren kardeşlerimizi bizi tanımaya davet ediyorum. Onlara kucaklarımız sonuna kadar açık. Bizi tanısınlar, bizi tanıdıktan sonra bize kızmayacaklarına inanıyorum. Gelsinler, uzaktan camii, diyanet, imam düşmanlığına gerek yok. Biz bu milletin bağrından çıkmış insanlarız. Anayasa'nın vermiş olduğu milleti dini konularda aydınlatma görevimizi yapıyoruz. Camiler hepimizin.
SABAH'a konuşan 'Teravih Treni'nin yolcuları minikler ise camiye gelmeyi çok sevdiklerini, aileleriyle birlikte namaz kıldıktan sonra trene katılıp evlerine kek, çikolata ve süt ile döndüklerini söylediler. Hepsinin ağzından çıkan ortak cümle ise "Bu camii çok eğlenceli" oldu.