Dünyanın gündemine oturan ’Teravih Treni’ görüntüsü: O imam SABAH’a konuştu: Ailecek gelmeye başladılar

Mahmut Eroğlu şunları söyledi:

CAMİİ ÇOCUKLARIN ZİHNİNDE TATLANDI

*Yavrularımızın zihninde caminin çok farklı olması lazım. Çünkü bu çocuklar memleketin ve milletimizin geleceği. Geçtiğimiz sene ben cemaate 'Çikolata Çocuk Marketi' açacağımı söylemiştim. Beni garipseyenler oldu. "Caminin içinde market mi olur?" dediler. Sonra cemaatle birlikte kurdele kestik ve marketimizi açtık. Ramazan ayı gelince biz de her akşam teravihten sonra çocuklara süt ve çikolata vermeye başladık.

Çocuklar süt ve çikolata sırasına girmişti benimde birden aklıma geldi ve "Hadi çocuklar trencilik oynayalım" dedim. Çünkü bu işin çocukların zihninde daha da tatlanacağına inandım. Ayrıca çocuklar camiyi gezerken camiyi de tanıyıp öğretiyor, aynı zamanda eğitici de bir tren. Dünyayı dolaştı artık bizim trenimiz. Bu güzellik büyümeye devam ettiği için çok mutluyuz.