Son dakika: CHP’deki ’rant kavgası’ kızıştı! Eski Menemen Belediye Başkanı: 3 maymunu oynadılar

ÖZKAN VE SERTEL'DEN KARŞI VİDEO!

Bu bomba açıklamaların ardından CHP'nin iki İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ve Atilla Sertel geçtiğimiz günlerde bir video mesajla Aksoy'a yanıt verdi ve iddiaları reddederek ispatlanmasını istedi. Özkan, şantaja devam etmesi halinde Aksoy hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını da söyledi.

Aksoy da harekte geçerek Özkan ve Sertel'e yeni bir video mesajla karşılık verdi. Aksoy, sosyal medya hesabından "Birkaç gün önce Kanaltürk'ü Fetöye satan milletvekili ile Atilla Sertel'in yaptığı açıklamaya verdiğim cevabı sizler ile paylaşmak istiyorum" diyerek bir video yayınladı. Videoda çarpıcı suçlamalar yer aldı.

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"31 Mart seçimlerinden sonra Tuncay Özkan ve bir milletvekiliyle birlikte Menemen Belediyesi'ne geldi. İstanbul'un eski il başkanı olduğunu söyleyen biri de vardı. Belediyede makam katına çıkarken Özkan, 'Makam katında konuşmayalım, başka bir odada konuşalım' dedi. Ayrıca telefonların da içeriye alınmamasını ya da uçak moduna alınmasını istedi. Bir genel başkan yardımcısı neden bunları ister? Biz bunları yaptık.