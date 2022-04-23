Son dakika: CHP’deki ’rant kavgası’ kızıştı! Eski Menemen Belediye Başkanı: 3 maymunu oynadılar

CHP'de tam anlamıyla yer yerinden oynatan Menemen skandalı yeni boyuta taşındı. Karşılıklı restleşmeler ve açıklamalar skandalın giderek büyümesine ve şoke eden detayların ortaya çıkmasına neden oldu.
8 ay boyunca yolsuzluk nedeniyle cezaevinde yatan CHP eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, CHP'li Tuncay Özkan ve yanındaki isimlerin başkan seçildiği dönem kendisinden ihalede usulsüzlük yapılmasını istediğini söylemişti. Üstelik Aksoy, AND ve Güneş isimli iki şirkete açık değil kapalı usul şeklinde ihalelerin ısmarlama şekilde verilmesi talebinin Tuncay Özkan ve beraberindekilerce "Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun talimatı" denilerek istendiğini söyledi.
ÖZKAN VE SERTEL'DEN KARŞI VİDEO!
Bu bomba açıklamaların ardından CHP'nin iki İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ve Atilla Sertel geçtiğimiz günlerde bir video mesajla Aksoy'a yanıt verdi ve iddiaları reddederek ispatlanmasını istedi. Özkan, şantaja devam etmesi halinde Aksoy hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını da söyledi.
Aksoy da harekte geçerek Özkan ve Sertel'e yeni bir video mesajla karşılık verdi. Aksoy, sosyal medya hesabından "Birkaç gün önce Kanaltürk'ü Fetöye satan milletvekili ile Atilla Sertel'in yaptığı açıklamaya verdiğim cevabı sizler ile paylaşmak istiyorum" diyerek bir video yayınladı. Videoda çarpıcı suçlamalar yer aldı.
Eski Menemen Belediye Başkanı'nın açıklamaları CHP'yi karıştırdı: İhale talimatını Kılıçdaroğlu verdi
İŞTE AKSOY'UN BOMBA İDDİALARI!
"31 Mart seçimlerinden sonra Tuncay Özkan ve bir milletvekiliyle birlikte Menemen Belediyesi'ne geldi. İstanbul'un eski il başkanı olduğunu söyleyen biri de vardı. Belediyede makam katına çıkarken Özkan, 'Makam katında konuşmayalım, başka bir odada konuşalım' dedi. Ayrıca telefonların da içeriye alınmamasını ya da uçak moduna alınmasını istedi. Bir genel başkan yardımcısı neden bunları ister? Biz bunları yaptık.
BUNLAR GENEL BAŞKANIN TALİMATI!
Odaya girdikten sonra da bana söylenen şu oldu: 'AND adında bir asansör firması var. Bu firmayla sözleşme yapacaksınız. 2- Güneş adında bir medya şirketi var bunlarla sözleşme yapacaksınız. Bunlar genel başkanın talimatı.'
Bir genel başkan böyle bir talimat verir mi? Benim tanıdığım başkan vermez. Bu konuşma sırasında da Seyrek'teki yerlerle alakalı sorular sordu. Bundan sonra da devreye bir takım adamlar sokularak, rezidanslara davet edilerek, orada açık ihaleyle değil pazarlık usulüyle 6-7 firmaya bunların dağıtılması yönünde dayatmalarda bulundu. Ben bunların hiçbirini kabul etmedim. Benim hapse girmemin temel unsurlarından biri budur. Belediyeler rant kapısı değildir. Bunun temel felsefesi sen beni gör bir sonraki seçimlerde ben seni aday göstereyim…'
MAHKEMEYE GİDİLİRSE KAYITLARI SUNARIM
Eğer mahkemeye gidilirse o kayıtları mahkemeye sunarım. Ben cezaevine girip çıktıktan sonra ilk mahkemede, o medya patronu benim hakkımda haber yaptırırken kullandığı fotoğraf, tutuklanırken çekilen fotoğraftır. Haysiyet cellatlığı yapmıştır.
Biz Menemen'in AKP'den 10 bin oy farkla kazandık. Mücadeleyle kazandık. Sonra ne oldu? Serdar Aksoy belediye başkanı olarak size rant kapısı açmak zorunda mı? Şimdi Menemen'de durum nedir hiç vicdanın sızladı mı?
15 Temmuz'da darbe yapmak isteyen, pilot olan, terörist olarak müebbet hapis cezası almış birinin biraderi şimdi vekil olarak oturuyor. Sizin vicdanınız sızlamıyor. Siz sadece Atatürkçülüğü banknotların arkasındaki Atatürk zannediyorsunuz."
CHP'de 'rant ve yolsuzluk' tartışması | Video
SON DAKİKA: AKSOY A HABER'E KONUŞTU! SÖZLERİNİN ARKASINDA DURDU
Son olarak Eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu ve daha önce videolu olarak ortaya döktüğü skandal iddiaların arkasında durduğunu söyledi. Özkan'ın belediye binasına gelerek ihale usulsüzlüğü talebinde bulunduğunu yineleyen Aksoy, AND isimli asansör firması ve Güneş adlı medya ajansının işaret edilerek ihalelerin yönlendirilmesinin istendiğini vurguladı. Kendisine söylendiği gibi Genel Başkan'ın talimatı olduğuna inanmak istemediğini söyleyen Eski Menemen Belediye Başkanı, kumpasa kurban gittiğini belirtti.
3 MAYMUNU OYNADILAR
"Belediyeler rant kapısı değildir. CHP'nin temel felsefesine bağlı birisiyim. Talepleri kabul etmememin ardından başıma bu durumlar geldi. Olaylar zinciri oldu ve cezaevine girdim. CHP'li Aykut Erdoğdu'nun elindeki sahte evrak nedeniyle içeriye girdim 8 ay içeride yattım. Koskoca milletvekilinin de bu evrak sahte mi değil mi diye kontrol edilmesi gerekiyordu." diyen Aksoy, CHP'nin bu durumlar karşısında 3 maymunu oynadığını yaşananların ardından ailesinin ve kendisinin linç edildiğini dile getirdi.