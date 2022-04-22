Eski Menemen Belediye Başkanı'nın açıklamaları CHP'yi karıştırdı: İhale talimatını Kılıçdaroğlu verdi

CHP'de ihale ve yolsuzluk skandalları ardı ardına geldi. CHP’den istifa eden ve “yolsuzluk” iddiasıyla 8 ay tutuklu kalan Eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, başına gelenlerden kendi partisinden bazı isimleri sorumlu tutmuş ve gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulunmuştu. Aksoy başkanlığa seçilmesinin hemen ardından CHP İzmir milletvekili Tuncay Özkan'ın yanında bir milletvekiliyle belediye binasına gelerek, iki firmayla sözleşme yapılmasını istediğini söyledi. Üstelik Özkan'ın bu talimatın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldiğini söylediğini de iddia etti. Tuncay Özkan'ın konuyla ilgili yalanlamalarının ardından Aksoy bir bomba daha patlattı ve görüşmenin detaylarını paylaştı.