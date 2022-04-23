Haberler Gündem Haberleri Suriye'deki saldırıda Malatyalı Özel Harekat Polisi şehit oldu
Giriş Tarihi: 23.4.2022 11:17

Suriye'deki saldırıda Malatyalı Özel Harekat Polisi şehit oldu

TAHİR ÖZÇELİK TAHİR ÖZÇELİK
Suriye’deki saldırıda Malatyalı Özel Harekat Polisi şehit oldu

Suriye'de, Özel Harekat polislerinin zırhlı aracına düzenlenen roketli saldırı sonucu Malatyalı polis memuru şehit oldu.

Suriye'nin Marea bölgesinde Polis zırhlı aracına, roketili saldırı düzenlendi. Antalya Emniyet Müdürlüğü kadrosundan görev yapan 34 yaşındaki Malatyalı Özel Harekat Polisi Aytaç Altunörs şehit oldu. Aytaç Altunörs'ün şehadet haberi, Bostanbaşı-Caddesi'nde oturan ailesine verildi. Şehit Aytaç Altunörs, için Kilis Asri Mezarlıkta tören düzenlendi. Buradaki törenin ardından Şehit Aytaç Altunörs'ün naaşı memleketi Malatya'ya gönderildi.

Şehidin cenazesi, bugün (Cumartesi) günü Şehir Mezarlığı Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazınının ardından Şehitlik'te toprağa verileceği bildirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Suriye'deki saldırıda Malatyalı Özel Harekat Polisi şehit oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA