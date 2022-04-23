Suriye’deki saldırıda Malatyalı Özel Harekat Polisi şehit oldu

Suriye'nin Marea bölgesinde Polis zırhlı aracına, roketili saldırı düzenlendi. Antalya Emniyet Müdürlüğü kadrosundan görev yapan 34 yaşındaki Malatyalı Özel Harekat Polisi Aytaç Altunörs şehit oldu. Aytaç Altunörs'ün şehadet haberi, Bostanbaşı-Caddesi'nde oturan ailesine verildi. Şehit Aytaç Altunörs, için Kilis Asri Mezarlıkta tören düzenlendi. Buradaki törenin ardından Şehit Aytaç Altunörs'ün naaşı memleketi Malatya'ya gönderildi.
Şehidin cenazesi, bugün (Cumartesi) günü Şehir Mezarlığı Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazınının ardından Şehitlik'te toprağa verileceği bildirildi.