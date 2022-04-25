Son dakika: Başkan Erdoğan’dan ’Sivil Anayasa’ mesajı! ’Tartışmalar bitmeyecektir’

ÇİFT BAŞLILIĞA SON VERDİK

Millete dayatılan mevcut Anayasa pekçok kez revizyona uğramıştır. En köklü değişiklikleri biz yaptık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle yönetimde çift başlılık sorununa son verdik. Ancak anayasamıza sirayet etmiş vesayetçi ruhu tamamen kaldıramadık. Hemen herkes mevcut anayasanın ruhuyla bütünlüğünü yitirmiş bir metin olduğunu kabul ediyor.

SİVİL ANAYASA OLMADIKÇA TARTIŞMALAR BİTMEYECEK

Ülkemizin siyaset müessesesinin, milletimizi ve yargımızı darbe anayasası kamburundan muhakkak kurtaracağına inanıyorum

Milletimizin iradesine pranga vuran ve demokrasimize gölge düşüren bu meseleyi çözmek, siyaset kurumunun öncelikli görevidir.

Sivil bir anayasa olmadıkça tartışmalar bitmeyecektir.