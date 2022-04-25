Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'Sivil Anayasa' mesajı! 'Tartışmalar bitmeyecektir'
Giriş Tarihi: 25.4.2022 20:52 Son Güncelleme: 25.4.2022 21:16

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'Sivil Anayasa' mesajı! 'Tartışmalar bitmeyecektir'

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan ’Sivil Anayasa’ mesajı! ’Tartışmalar bitmeyecektir’

Son dakika bilgisine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki iftar programında yüksek yargı mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Erdoğan, yargıya güvenin giderek yükseldiğini belirtti. Erdoğan ayrıca "Hemen herkes mevcut anayasanın ruhuyla bütünlüğünü yitirmiş bir metin olduğunu kabul ediyor. Sivil bir anayasa olmadıkça tartışmalar bitmeyecektir." dedi.

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki iftar programında yüksek yargı mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Erdoğan, özellikle son 20 yıldaki atılımlarla yargıya güvenin yükseldiğini söyledi. Erdoğan ayrıca yeni bir anayasa gerekliliğine işaret ederek "Sivil anayasa olmadıkça tartışmalar bitmeyecektir" dedi.

ADALETİN OLMADIĞI YERDE KALKINMA OLMAZ

Anayasa Mahkemesi gerek hukuk sistemimizin gerek cumhuriyetimizin en köklü kurumları arasında yer almaktadır.

Adaletin olmadığı yerde huzur, güvenlik, kalkınma olmaz.

ADALET SİSTEMİ FETÖ'CÜ UNSURLARDAN TEMİZLENDİKÇE GÜÇLENDİ

Türkiye özellikle 20 yılda gerçekleştirdiği demokrasi ve kalkınma atılımları sayesinde kendisini ateş çemberi dışında tutmayı başarmıştır.

Adalet sistemimiz FETÖ'cü unsurlardan temizledikçe demokrasimiz güçlendi.

ÇİFT BAŞLILIĞA SON VERDİK

Millete dayatılan mevcut Anayasa pekçok kez revizyona uğramıştır. En köklü değişiklikleri biz yaptık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle yönetimde çift başlılık sorununa son verdik. Ancak anayasamıza sirayet etmiş vesayetçi ruhu tamamen kaldıramadık. Hemen herkes mevcut anayasanın ruhuyla bütünlüğünü yitirmiş bir metin olduğunu kabul ediyor.

SİVİL ANAYASA OLMADIKÇA TARTIŞMALAR BİTMEYECEK

Ülkemizin siyaset müessesesinin, milletimizi ve yargımızı darbe anayasası kamburundan muhakkak kurtaracağına inanıyorum

Milletimizin iradesine pranga vuran ve demokrasimize gölge düşüren bu meseleyi çözmek, siyaset kurumunun öncelikli görevidir.

Sivil bir anayasa olmadıkça tartışmalar bitmeyecektir.

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'Sivil Anayasa' mesajı! 'Tartışmalar bitmeyecektir'
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