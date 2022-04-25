Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'Sivil Anayasa' mesajı! 'Tartışmalar bitmeyecektir' | Video

Son dakika bilgisine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki iftar programında yüksek yargı mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Erdoğan, yargıya güvenin giderek yükseldiğini belirtti. Erdoğan ayrıca "Hemen herkes mevcut anayasanın ruhuyla bütünlüğünü yitirmiş bir metin olduğunu kabul ediyor. Sivil bir anayasa olmadıkça tartışmalar bitmeyecektir." dedi.