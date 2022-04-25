SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ’cü askeri öğrencileri cezaevinde ziyaret etmek için izin istedi! İzin verilince vazgeçti...

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında aktif şekilde rol aldıkları için tutuklanan FETÖ'cü askeri öğrencileri ziyaret etmek istedi. Adalet Bakanlığı'ndan izin talep eden Kılıçdaroğlu'na onay verildi. Ancak, Kılıçdaroğlu ziyaret kararından vazgeçti.
FETÖ'CÜLERLE GÖRÜŞMEK İSTEDİ
Edinilen bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında aktif rol oynadığı belirlenen askeri öğrencileri cezaevinde ziyaret etmek için Bakanlığa başvurdu.
İZİN VERİLİNCE VAZGEÇTİ
Bakanlık tarafından onaylanan ziyaretin tepki alacağını düşünen Kılıçdaroğlu'nun ziyaretten vazgeçtiği öğrenildi.
DAHA ÖNCE DE DARBE GİRİŞİMİNDE YER ALAN HAVA HARP OKULU ÖĞRENCİLERİNİ AĞIRLAMIŞTI
Daha önce darbe girişimi sırasında yer alan Hava Harp Okulu öğrencilerinin aileleri CHP'nin TBMM'deki grup toplantısına katılmış ve Kılıçdaroğlu da cezaevindeki o öğrencileri ziyaret edeceği sözünü vermişti.
Cezaevindeki askeri öğrencileri ziyaret etmek istediğini belirten CHP'liler, Bakanlığa bu durumu iletti. Bakanlık, ziyaret için Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne dilekçe verilmesi gerektiğini bildirdi. Fakat Kılıçdaroğlu'nun, bakanlığın ziyarete izin verileceğini bildirmesinin ardından bu ziyaretten vazgeçtiği öğrenildi.