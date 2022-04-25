SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ’cü askeri öğrencileri cezaevinde ziyaret etmek için izin istedi! İzin verilince vazgeçti...

İZİN VERİLİNCE VAZGEÇTİ

Bakanlık tarafından onaylanan ziyaretin tepki alacağını düşünen Kılıçdaroğlu'nun ziyaretten vazgeçtiği öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE DARBE GİRİŞİMİNDE YER ALAN HAVA HARP OKULU ÖĞRENCİLERİNİ AĞIRLAMIŞTI

Daha önce darbe girişimi sırasında yer alan Hava Harp Okulu öğrencilerinin aileleri CHP'nin TBMM'deki grup toplantısına katılmış ve Kılıçdaroğlu da cezaevindeki o öğrencileri ziyaret edeceği sözünü vermişti.