Anayasa Mahkemesi’nde 60. yıl gururu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda düzenlenen Anayasa Mahkemesi'nin 60. Kuruluş Yıldönümü Töreni'ne katıldı. Erdoğan burada Anayasa Tarihi Galerisi'nin açılışını da yaptı. Programda, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan da yer aldı. Siyasi parti liderleri, yüksek yargı mensupları ve 26 ülkeden çok sayıda yerli ve yabancı davetlinin katıldığı törenin açılış konuşmasını yapan Arslan Anayasa mahkemelerinin, anayasal adaleti sağlamak ve temel hak ve özgürlükleri korumak için var olduğunu söyledi.