Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: İBB kanalizasyon sularını Marmara'ya boşalttı! Deniz pislikle doldu
Giriş Tarihi: 26.4.2022 15:31 Son Güncelleme: 26.4.2022 15:31

Son dakika haberi: İBB kanalizasyon sularını Marmara'ya boşalttı! Deniz pislikle doldu

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Son dakika haberi: İBB kanalizasyon sularını Marmara’ya boşalttı! Deniz pislikle doldu

Son dakika haberi: Heybeliada’da Derin Deniz Deşarj Hattı ile kanalizasyonun denize boşaltıldığı boru hattı patladı. Denizin rengi pislikten siyaha büründü. İSKİ ise herhangi bir arızanın olmadığını öne sürdü.

Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, İstanbul'un derelerini ve denizlerini kirletmeye devam ediyor.

İstanbul'u besleyen Riva Deresi, Ayamama deresi, Bekar Deresi, Göksu deresi, Aydos gölü, Küçükçekmece gölü, Elmalı Barajı ve Kağıthane Deresi ile Sarıyer Rumeli Feneri'nde Karadeniz'e dökülen Kolağası Deresi'nin de atık sularla dolmasının ardından Adalar'da deniz kanalizasyon sularıyla doldu.

Heybeliada'da adanın Yalova'ya bakan kısmında derin deniz deşarj hattında, kanalizasyonun denize boşaltıldığı boru hattı patladı.

Dün yaşanan olay nedeniyle lağım suları denize akmaya başladı. Lağım sularının derinlerden yüzeye çıkarak deniz suyuna karışmasıyla, alandaki denizin renginin değiştiği görüldü.

Durumu fark eden Adalılar İSKİ'ye ihbarda bulundu. Ancak İBB iştiraki İSKİ herhangi bir arızanın olmadığını savundu.

Derin deniz deşarj hattı borusunun patlamasıyla lağım sularının denizin derinlerinden yüzeye çıktığı anlar Adalı bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde borunun patlaması nedeniyle denizin derinlerinden yüzeye doğru lağım sularının çıktığı ve alandaki deniz renginin değiştiği görüldü.

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Son dakika haberi: İBB kanalizasyon sularını Marmara'ya boşalttı! Deniz pislikle doldu
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