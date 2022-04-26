Son dakika haberi: İBB kanalizasyon sularını Marmara’ya boşalttı! Deniz pislikle doldu

Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, İstanbul'un derelerini ve denizlerini kirletmeye devam ediyor.
İstanbul'u besleyen Riva Deresi, Ayamama deresi, Bekar Deresi, Göksu deresi, Aydos gölü, Küçükçekmece gölü, Elmalı Barajı ve Kağıthane Deresi ile Sarıyer Rumeli Feneri'nde Karadeniz'e dökülen Kolağası Deresi'nin de atık sularla dolmasının ardından Adalar'da deniz kanalizasyon sularıyla doldu.
Dün yaşanan olay nedeniyle lağım suları denize akmaya başladı. Lağım sularının derinlerden yüzeye çıkarak deniz suyuna karışmasıyla, alandaki denizin renginin değiştiği görüldü.
Durumu fark eden Adalılar İSKİ'ye ihbarda bulundu. Ancak İBB iştiraki İSKİ herhangi bir arızanın olmadığını savundu.
Derin deniz deşarj hattı borusunun patlamasıyla lağım sularının denizin derinlerinden yüzeye çıktığı anlar Adalı bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.