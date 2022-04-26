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OTOMATİK OYNAT
01:30
İBB kanalizasyon sularını Marmara'ya boşalttı! Deniz pislikle doldu 26.04.2022 | 16:44
00:47
00:13
Eşim intihar etti diyen katil koca tutuklandı | Video 26.04.2022 | 15:37
00:34
Öfkeli yolcu, hıncını tramvaydan çıkarmaya çalıştı! | Video 26.04.2022 | 15:36
02:14
Bandırma'da denizde şaşırtan görüntü... Artarak devam ediyor! 26.04.2022 | 12:41
03:16
Kars'ta suya yansıyan bulutların masalsı görüntüsü kamerada 26.04.2022 | 12:41
02:22
İstanbul Tuzla’da kuyumcuda soygun dehşeti kamerada! Kuyumcuyu vurup... 26.04.2022 | 12:41
00:10
Klima motorunu böyle çaldı... Bu görüntüden yakalandı | Video 26.04.2022 | 14:03
02:56
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Ankara polisinden nefes kesen operasyon | Video 26.04.2022 | 13:25
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Songül Karlı ve eski eşi Metin Yüncü mahkemede karşı karşıya geldi | Video 26.04.2022 | 13:22
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Bursa'da sokak ortasında kadına şiddet anları kamerada | Video 26.04.2022 | 11:23
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 26 Nisan 2022 Salı atv izle! | Video 26.04.2022 | 11:01
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Bıçakla İETT otobüsü şoförüne saldıran motosiklet sürücüsü kamerada 26.04.2022 | 10:53
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Heybeliada’da Derin Deniz Deşarj Hattı ile kanalizasyonun denize boşaltıldığı boru hattı patladı. Denizin rengi pislikten siyaha büründü. İSKİ ise herhangi bir arızanın olmadığını öne sürdü...