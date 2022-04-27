Başkan Erdoğan talimatı verdi! Rabia’nın tedavisi için harekete geçildi

Yemek yiyemediği ve sadece damar yoluyla mama ve serumla beslendiği için, günden güne eriyerek 45 kilodan 28 kiloya kadar düşen Kübra Nur, tedavi için birçok hastaneye başvurdu ancak sonuç alamadı.

Palut ailesinin, tedavi için geldikleri Uludağ Üniversitesi'nde Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Macit Gülten'in açıklamalarıyla umutları yeniden yeşerdi. Prof. Dr. Gülten, hastalığın tedavisinin Türkiye'de olmadığını, Belçika'daki Leuven Katolik Üniversitesi Hastanesi'nde görevli Gastroenterolog Prof. Dr. Jan Tack tarafından yapılabileceğini söyledi.