İBB’den Adakart’a para yükleme limiti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) önceki yıl çıkardığı Adakart'a para yükleme limiti koyduğu ortaya çıktı. Adalar'da yaşayan bazı vatandaşlar dün, başta anakarayla entegrasyonu sağlayan ulaşım araçları olmak üzere kullandıkları İstanbulkart muadili Adakart'a para yüklemek için terminallere gitti.

Adalılar, 'Aylık yükleme miktarı aşılacak' uyarısını görünce ne yapacaklarını şaşırdı. İBB Beyaz Masa Bürosuna giderek durumu ilettiler ancak İBB personeli de konudan habersiz olduklarını iletince bu kez Alo153 üzerinden bilgi almak istedi. Çağrı merkezindeki görevlinin 'Adakarta bin 250 TL limit konuldu' cevabını alan Adalılar neye uğradıklarını şaşırdı.



AYLIK LİMİTİ DOLUNCA TOPLU TAŞIMA KULLANAMAYACAK

İBB tarafından yapılan yeni uygulama beraberinde bir skandalı daha getirdi. Getirilen limitle birlikte Adakartı olan bir adalı aylık bin 250 TL'den fazla Adakartına para yükleyemeyecek. Kullandıkları kartlarında aylık bin 250 TL harcamayı aşarsa ne ada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel izniyle kullanılan golf arabasından çevrilen İETT araçlarına ne vapura da ne de anakaradaki herhangi bir toplu taşıma aracını kullanamayacak.





BU YÖNETİMİN ADALILARA DÜŞMANLIĞI NEDEN?

SABAH'a konuşan Şükrü Abanoz, "Adakartlı bir adalı vapurla veya motorla anakaraya gidip geldiğinde 26.26 TL ödüyor. 5 iş gününden hesaplarsak ayda 20 kez anakaraya gidip geliniyor. 540 TL. ediyor. İstanbul içinde gideceği yere mutlaka metrobüsü veya İETT araçlarını Kullanıyor. Aktarma Ücreti 8.20 TL. Kısa mesafeden gidip gelme en az 16.40 TL de bu tutar. Aylık 20 günden hesaplarsak 328 TL eder. Ne yaptı? 868 TL. Adada kullanmak için sadece 382 TL limit kalıyor. Adada İETT gidiş geliş 15.34 TL. bu da aylık 460.20 lira yapıyor. Sadece bu haliyle bile limit geçiliyor. Bir de yanımızda misafir varsa o zaman yandık. Bu yönetim adalardan ve adalılardan ne istiyor? Bu yönetiminin adalılara düşmanlığı neden?" diyerek tepki gösterdi.