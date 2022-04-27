Başkan Erdoğan İstanbul Mushaf’ını tanıttı: Hayatımızın her alanında sanatlarımızı korumamız gerekiyor

Türkiye'de 7 yıl süren çalışmalar sonucu hazırlanan ve 1400 yıllık mushaf geleneğini ihya eden el yazması Kur'an-ı Kerim, Çamlıca Camii'nde düzenlenen törenle Müslümanlarla buluştu.

Törende Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

İstanbul Mushafı tanıtım toplantısı nedeniyle sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum.

İstanbul Mushafı'nı hazırlayan Hüseyin Kutlu hocamızı, şahsım, milletim adıma tebrik ediyorum.

Özellikle hat sanatının İslam dünyasındaki güzide isimleri İstanbul'a göç ederek faaliyetlerini burada sürdürmüşlerdir. Kültür sanat merkezi olan İstanbul bu anlamda dünyaya yön vermiştir.

Sanaatkarlar Mushaf'ı Şerif geleneğine başka bir boyut kazandırmışlardır. Hamd olsun, asırlar boyunca kesintiye uğramadan, bozulmadan günümüze kadar gelmiştir. Hayatımızın her alanında, özellikle geleneği olan sanatları korumamız gerekiyor. İstanbul'un hat sanatının merkezi olmayı sürdürmesi, tarihmizin devamını, geleceğimizin aydınlığını göstermektedir. Yazı sanatımızın bugünkü temsilcilerini kutluyorum.

Rabbim Hüseyin Kutlu hocamızdan razı olsun.

Tarih farklı medeniyetlerin yükselişine ve düşüşüne tanık olmuştur. Son 3 asırdır ise ABD ve Avrupa kültürü dünyaya damga vurmuştur. Yumuşak güç unsurları denen içerikleriyle gündeme gelmiştir. Dilini ve mesajlarını siz üretmiyorsanız, sizi esir alan bir silaha dönüşür.

Geçmişte yaşanan acılardan, felaketlerden yeterince ibret alınmamış olacak ki, Dünya yeniden ırkçılığın, ayrımcılığın, islam düşmanlığının arttığı bir yere dönüşmüştür.

Canımıza kast edene, haysiyetimize saldırına eyvallah edecek değiliz. Siyasi ve sosyal bilgimizi tahkim ederek mücadelemize devam edeceğiz. Biz de ülkemizdeki altyapı eksikliklerini tamamladıkça, enerjimizi bu alana vermeye başladık.