Başkan Erdoğan İstanbul Mushaf'ını tanıttı: "Sanatlarımızı yozlaşmaya karşı korumak mecburiyetindeyiz" | Video

Türkiye'de 7 yıl süren çalışmalar sonucu hazırlanan ve 1400 yıllık mushaf geleneğini ihya eden el yazması Kur'an-ı Kerim tanıtıldı. Başkan Erdoğan törende açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında bu eseri kazandıran Hüseyin Kutlu'ya teşekkür ederken: Hayatımızın her alanını ama özellikle de geleneği olan sanatlarımızı yozlaşmaya karşı korumak mecburiyetindeyiz." ifadelerini kullandı.