SON DAKİKA: Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı | Video
02 Ekim 2026 08:49
Son dakika haberi: Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı.
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