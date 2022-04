SON DAKİKA: Putin ile Zelenski görüşecek mi? Bakan Akar’dan dikkat çeken açıklama: Belki de mümkün olacak...

"DİPLOMASİ YOLUNU AÇMAMIZ GEREKİYOR"

Toplantı kapsamında bazı ikili görüşmeler de gerçekleştirdiklerini ifade eden Akar, "Başta Sayın Reznikov olmak üzere diğer savunma bakanları ile de görüş alışverişinde bulunma fırsatı bulduk" diye konuştu.

Ukrayna'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getiren Akar, "Gelişmeleri endişe ile izliyoruz. Alınan haberlere göre bazı sıkıntılı durumlar var. Bunların giderilmesi için tüm ülkeler olarak çeşitli gayretler sarf ediyoruz. Genel olarak baktığımızda diyalog ve itidalli yaklaşım önemli. İtidalli bir yaklaşımla diplomasi yolunu açmamız gerekiyor. Böylece daha kolay barışçıl çözümler bulunabileceğini değerlendiriyoruz" dedi.

PUTİN İLE ZELENSKİ GÖRÜŞECEK Mİ?

Toplantıda Türkiye'nin olaylara bakış açısını bir kez daha paylaşma fırsatı bulduklarını bildiren Bakan Akar, şunları söyledi:

"Türkiye olarak başından beri Sayın Cumhurbaşkanımızın, bakan düzeyinde bizlerin ortaya koyduğumuz bir tavır var: Krizin başlangıcında savaşın çıkmaması için, savaş çıktıktan sonra ise bir an önce ateşkesin sağlanması için çok ciddi, kapsamlı çalışmalar yaptık. Antalya Diplomasi Forumu'nda Rus ve Ukraynalı bakanlar bir araya getirildi. Daha sonra İstanbul'da heyetler arası görüşmelere ev sahipliği yaptık. Bunların yanı sıra Sayın Cumhurbaşkanımızın birçok kez Sayın Putin ve Sayın Zelenskiy ile yaptığı görüşmeler var. Bu görüşmelerde Sayın Cumhurbaşkanımız ateşkesin bir an önce sağlanması için masaya oturulması için gayrette bulunuyor. Biz birtakım sıkıntılar olmakla birlikte umutluyuz, önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın teklifleri ile belki de iki liderin bir araya gelmesi mümkün olacak. Gittikçe kötüleşen insani durumun daha da kötüye gitmemesi, bir an önce ateşkesin sağlanması için arabuluculuk dahil yapılması gereken ne varsa Türkiye olarak katkılarımızı sürdürüyoruz."