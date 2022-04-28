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Giriş Tarihi: 29.4.2022 00:53

Bakan Dönmez 'Bu güce sahip 14 ülke var' diyerek duyurdu: Elektrikte sessiz bir devrim yaptık

DHA
Bakan Dönmez ’Bu güce sahip 14 ülke var’ diyerek duyurdu: Elektrikte sessiz bir devrim yaptık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Elektrikte sessiz bir devrim yaptık. Neredeyse 100 milyar doların üzerinde yatırım yaptık" dedi. Öte yandan 2000'li yılların başında 30 bin megawattlık elektrik kurulu gücünün olduğunu dile getiren Bakan Fatih Dönmez, "Bugün artık 100 bin megawattı geçtik. Dünyada bu kadar kurulu güce sahip 14 ülke var. Avrupa'da 6 ülkeden birisiyiz" ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir dizi program için Çankırı'ya geldi. Vali Abdullah Ayaz ile bir araya gelen Bakan Dönmez, ilçe kaymakamları ve belediye başkanlarıyla istişare toplantısı yaptı. Bakan Dönmez, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ile AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Dönmez, iftar vakti ise pazar yerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

'DÜNYADA BU GÜCE SAHİP 14 ÜLKE VAR'

Türkiye'nin elektrikte sesiz devrim yaptığını söyleyen Bakan Dönmez, "2000'li yılların başında 30 bin megawattlık elektrik kurulu gücümüz vardı. Bugün artık 100 bin megawattı geçtik. Dünyada bu kadar kurulu güce sahip 14 ülke var. Avrupa'da 6 ülkeden birisiyiz.

'ELEKTRİKTE SESSİZ BİR DEVRİM YAPTIK'

Eskilerimiz hatırlayabilir. Günde birkaç saat elektrik kesiliyordu. Şimdi arızalar, olağanüstü durumlar hariç kesintimiz yok. O zamanlar kurulu gücümüz yetmediği için mecburen kesintili pay ederek yapabiliyorduk. Elektrikte sessiz bir devrim yaptık. Neredeyse 100 milyar doların üzerinde yatırım yaptık.

Büyük çoğunluğunu da kendi milli bütçemizden, hazine kaynaklarımızdan karşılamadan yaptık. Yüzde 80- 90'ı özel sektör kaynağı. O kaynakları da sizlere hastane, okul, yol yapmak üzere ayırmış olduk. Şimdi yap işlet devret modellerini biliyorsunuz, muhalefetin bir kısmı eleştiriyor. O modelle yapılmamış olsaydı, biz bütün kaynaklarımızı bu işlere ayırmış olsaydık ya hastanemiz eksik olacaktı ya okulumuz eksik olacaktı ya elektrik direğimiz eksik olacaktı" ifadelerini kullandı.


Bakan Dönmez, son olarak Taş Mescit'te düzenlenen 'Gençlik Programı'na katıldı.

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Bakan Dönmez 'Bu güce sahip 14 ülke var' diyerek duyurdu: Elektrikte sessiz bir devrim yaptık
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