İBB’de çalışan PKK’lıya gözaltı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı koltuğuna CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun oturmasının ardından işe aldığı terör örgütüyle iltisaklı kişilerle ilgili dün flaş bir gelişme yaşandı. İBB'de Sosyal Hizmetler Uzmanı olarak görev yapan Şafak D. (30) adlı kadın, terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda olduğunu gösteren, elinde Kalaşnikof bulunan fotoğraflarının çıkması üzerine İstanbul Terörle Mücadele Şubesi tarafından gözaltına alındı. Göreve gelir gelmez ilk iş olarak AK Parti döneminde belediyede çalışan 13 bin 312 emekçiyi işten çıkarıp ardından da belediyeye yaklaşık 33 bin işçi alımı yapan İBB Başkanı İmamoğlu'nun işe aldığı personel arasında PKK/KCK'nın dağ kadrosunda yer alan ve illegal eylemlere katılan terör örgütü mensuplarının yer aldığı belirlenmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada, CHP'li Ekrem İmamoğlu döneminde İBB'ye alınan kişilerden bazılarının terör örgütleriyle iltisaklı olduğuna dikkat çekerek konuyu gündeme taşımıştı.2016'da Şırnak'ta PKK/KCK terör örgütü üyelerinden elde edilen dokümanlarda ele geçirilen ve terör örgütünün kampında çekildiği belirlenen fotoğraflarda, İBB bünyesinde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak çalışan Şafak D.'nin de yer aldığı tespit edildi. Fotoğrafta terörist kıyafeti, elinde ise Kalaşnikof silah bulunan Şafak D.'nin bir dönem terör örgütünün dağ kadrosunda faaliyet yürüttüğünü belirleyen güvenlik güçleri, düğmeye bastı.Terörle mücadele ekipleri, Şafak D.'yi dün sabah saatlerinde çalıştığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığı binanın bahçesinde terör örgütüyle iltisaklı olduğu gerekçesiyle gözaltına aldı. Emniyete götürülen Şafak D.'nin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgusunun sürdüğü bildirildi.