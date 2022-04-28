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Giriş Tarihi: 28.4.2022 12:40 Son Güncelleme: 28.4.2022 12:57

Pegasus çalışanlarından tepki çeken paylaşım! Kadir Gecesi'nde 'Rabbim kabul etsin' diyerek alkollü alem fotoğrafı paylaştılar

Pegasus çalışanlarından tepki çeken paylaşım! Kadir Gecesi’nde ’Rabbim kabul etsin’ diyerek alkollü alem fotoğrafı paylaştılar

Pegasus çalışanları olduğu iddia edilen bir grup Kadir Gecesi'nde alem yaparken fotoğraf paylaştı. 'Kadir Gecesi Özel, Rabbim kabul etsin' notu ise vatandaşların büyük tepkisini çekti.

İslam aleminin en özel günlerden biri olarak kabul ettiği Kadir Gecesi'nde Pegasus çalışanları olduğu iddia edile grup alkollü alem yaptı. 'Bin aydan daha hayırlı' olarak adlandırılan Kadir Gecesi'ni tiye alan çalışanlara tepki yağdı. Tepkiler üzerine sosyal medya hesaplarının kapanması dikkat çekti.

PEGASUS ÇALIŞANLARINDAN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Kadir Gecesi dün gece İslam alemi tarafından dualarla, namazlarla ihya edildi. Kadir Gecesi'nde Pegasus çalışanları olduğu iddia edilen bir grup alem fotoğrafı paylaştı.

"RABBİM KABUL ETSİN" NOTU İLE SAYGISIZLIK

Paylaşımda, 'Kadir Gecesi Özel. Rabbim kabul etsin.' notu büyük tepki çekti. Vatandaşların tepkisi üzerine fotoğraf silindi, hesap kapandı.

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Pegasus çalışanlarından tepki çeken paylaşım! Kadir Gecesi'nde 'Rabbim kabul etsin' diyerek alkollü alem fotoğrafı paylaştılar
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