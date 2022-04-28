Yargının kararına tabii olacaksınız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Osman Kavala ile ilgili olarak "Karar bazı çevreleri ciddi rahatsız etti. Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu, Gezi olaylarının perde arkası koordinatörüydü" dedi. Dolmabahçe Sarayı'nda Milli İrade Platformu'nu oluşturan STK temsilcileri ile bir araya geldiği iftar programında konuşan Erdoğan şunları söyledi:Bir zatla (Osman Kavala) ilgili verilen karar bazı çevreleri rahatsız etti. Peki kimdi bu adam? Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu, Gezi olaylarının perde arkası koordinatörüydü. Ve yargımız onla ilgili nihai kararını verdi. Bu ülkede hukuk var, yargı var. Bu yargı da kendi inandıklarını, bildiklerini hakkın egemen olması için bu kararı verdiler, vereceklerdir. Şimdi birçok yerden arayanlar var. Biz de onlara dedik ki kusura bakmayın. Bizim ülkemiz bir hukuk devletidir. En son AİHM ne dedi? AİHM, ilk derece mahkeme veya üst derece kararını vermediği sürece biz bu noktada adım atamayız dedi. Ee buyurun. Şimdi karar da verildi. Şimdi bu karar verildikten sonra artık atılan adıma tabii olacaksınız. Olsanız da olmasanız da yargının bu kararı uygulamaya girecektir.Gezi olaylarıyla ilgili kararla yargımız, vicdanları rahatlatmakla kalmamış, aynı zamanda benzer niyetleri taşıyanlara da hukuk ve adalet dersi vermiştir. Milletin iradesine zincir vurulmasına müsaade etmeyeceğiz.(Pençe Kilit Operasyonu) Kuzey Irak'ta şu anda yapmış olduğumuz harekatta 5 şehidimiz oldu ama 60 civarında teröristi etkisiz hale getirdik, öldürdük. Ve parlamentonun içinde, ana muhalefetin sesi çıkmadı. Malum parti müsveddesi olan grup ise tabii 'Nasıl böyle yaparlar, nasıl ta oralara giderler' gibi ifadelerle önümüzü kesmeye çalıştılar. Ne derseniz deyin, nerede terörist bulursak, ister Gabar'da olsun, ister Cudi'de olsun, ister Tendürek'te olsun, ister Bestler Deresi'nde olsun, oraya benim komandom girecektir ve girdi.Ne terör örgütlerinin kalleş eylemleri ne de siyasetteki uzantılarının hedef göstermeleri bizleri gençlerimiz başta olmak üzere milletimize hizmet etmekten alıkoymayacaktır. Ömrümüzü adadığımız dava şahıs değil, beşer değil, nefis değil, hak ve hakikat davasıdır. İftar öncesinde Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) heyetini Dolmabahçe Ofisi'nde kabul eden Başkan Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Sivas'ta katıldığı, "Gönül Sofrası" iftar programına da telefonla bağlanarak gençlere hitap etti.