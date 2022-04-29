Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Mersin'de terör örgütü PKK'ya operasyon! 1 Mayıs'ı kana bulayacaklardı
Giriş Tarihi: 29.4.2022 09:15 Son Güncelleme: 29.4.2022 09:46

Son dakika: Mersin'de terör örgütü PKK'ya operasyon! 1 Mayıs'ı kana bulayacaklardı

İHA
Son dakika: Mersin’de terör örgütü PKK’ya operasyon! 1 Mayıs’ı kana bulayacaklardı

Son dakika haberi: Mersin'de 1 Mayıs İşçi Bayramında bombalı eylem hazırlığı içerisinde olduğu belirlenen şahıslara yönelik gerçekleştirilen terör operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. Bir adreste el yapım patlayıcı ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelinin eylem yapıp, Yunanistan'a kaçağı tespit edildi.

Son dakika haberleri: Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanması ile TKP/K terör örgütüne yönelik çalışma başlattı.

1 Mayıs öncesi eylem hazırlığında olduğu belirlenen şahısları tek tek tespit eden ekipler, bu sabah operasyon için düğmeye bastı. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği şafak operasyonunda 12 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Koç başlarıyla kapılar kırılarak evlere girilirken, çevrede yoğun güvenlik önlemi alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi.

Ayrıca merkez Toroslar ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesindeki aramalarda patlayıcı madde ele geçirildi.

Patlayıcının bulunmasının ardından polisler evin bulunduğu sokağı güvenlik amacıyla boşaltırken, uzman ekiplerin incelemesinin ardından patlayıcı bulunduğu yerden alınarak götürüldü.

Gözaltına alınan şahıslar ise işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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Son dakika: Mersin'de terör örgütü PKK'ya operasyon! 1 Mayıs'ı kana bulayacaklardı
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