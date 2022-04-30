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Giriş Tarihi: 30.4.2022 11:25 Son Güncelleme: 30.4.2022 11:32

SON DAKİKA: Ankara'dan Atina'ya tatbikat yanıtı!

SON DAKİKA: Ankara’dan Atina’ya tatbikat yanıtı!

Son dakika... Yunanistan'ın ev sahipliğinde yapılacak bir tatbikatın icrasına yönelik hazırlanan belgede, Türkiye'yi hedef alan konuların yer aldığının tespit edilmesi üzerine Türk Hava Kuvvetlerinin tatbikattan çekildi.

Son dakika haberi... Güvenlik kaynaklarının aktardığı haberde, Yunanistan'ın, ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Tiger Meet Tatbikatı'nın icrasına yönelik hazırladığı belgeye Türkiye'yi hedef alan ve iki ülke arasındaki anlaşmazlık konularını istismar eden bir yaklaşımla ilaveler yaptığı tespit edildiği belirtildi. Kaynaklar, "Uluslararası hukuka aykırı yazımlar içeren teknik düzenlemenin değiştirilmesine yönelik Türkiye'nin ısrarlı taleplerinin Yunanistan tarafından kabul edilmemesi üzerine Türk Hava Kuvvetlerinin tatbikattan çekildi" ifadelerini kullandı.
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SON DAKİKA: Ankara'dan Atina'ya tatbikat yanıtı!
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