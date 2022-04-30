SON DAKİKA: Ankara’dan Atina’ya tatbikat yanıtı!

Son dakika haberi... Güvenlik kaynaklarının aktardığı haberde, Yunanistan'ın, ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Tiger Meet Tatbikatı'nın icrasına yönelik hazırladığı belgeye Türkiye'yi hedef alan ve iki ülke arasındaki anlaşmazlık konularını istismar eden bir yaklaşımla ilaveler yaptığı tespit edildiği belirtildi. Kaynaklar, "Uluslararası hukuka aykırı yazımlar içeren teknik düzenlemenin değiştirilmesine yönelik Türkiye'nin ısrarlı taleplerinin Yunanistan tarafından kabul edilmemesi üzerine Türk Hava Kuvvetlerinin tatbikattan çekildi" ifadelerini kullandı.