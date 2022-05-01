SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Şampiyon Trabzonspor’u tebrik etti! ’Trabzonspor camiasını...’

Son dakika haberleri... Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu Antalyaspor ile berabere kalarak ilan etti. Trabzonspor'un şampiyonluğunu Başkan Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya üzerinden paylaştığı bir mesajla tebrik etti.
Başkan Erdoğan ayrıca Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu da telefonla arayarak tebriklerini iletti.
Başkan Erdoğan "Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan Trabzonspor kulübünü, taraftarını, Trabzon şehrini ve tüm Trabzonspor camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN, ŞAMPİYONLUĞU KUTLAYARAK AVRUPA'DA DA BAŞARI DİLEDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'u kutladı. Soylu, maç sonu gazetecilere, Trabzonspor'un son şampiyonluğunda kendisinin 15 yaşında olduğunu söyledi.
Bakan Soylu ayrıca Başkan Erdoğan'ı telefonla aradı. Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sevgili hemşehrililerim öncelikle 38 yıllık bir aradan sonra Trabzonspor'un Süper Lig şampiyonu olması hasediyle sizleri bir kez daha tebrik ediyorum. Şenol Güneş Spor Tesislerimizin Trabzon'a tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tabii şimdi Trabzonspor için Süper Lig şampiyonluğu yetmez inşallah Avrupa'da da bu şampiyonluğun başarılı bir şekilde devamını temenni ediyorum. İnanıyorum ki Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın riyasetinde çok daha güçlenerek Avrupa'da farklı bir başarıya imza atacaktır. Türkiye'mizi Avrupa'da da başarılı bir şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Gerek sayın başkanla, gerek teknik direktörle, gerek tüm yöneticiler, bunun yanında takım kaptanından bütün futbolcu kardeşlerime varıncaya kadar hepsini kutluyorum. Tabii hepsinden öte stadyumu tıklım tıklım dolduran hemşehrilerim, millet bahçesini dolduran hemşehrilerim, Türkiye'nin değişik yerlerinde ekranlarda izleyen Trabzonsporlu kardeşlerime de özellikle tebriklerimi sunuyorum. Bu gece kendilerine şükranlarımı özellikle ifade ediyorum. Şimdiden Ramazan Bayramı'nızı da tebrik ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun diyorum" dedi.
Son dakika: Başkan Erdoğan Şampiyon Trabzonspor'u tebrik etti | Video
SOYLU: TRABZON'A MUHTEŞEM BİR STAT KAZANDIRDINIZ
Başkan Erdoğan'ın telefon konuşmasının ardından tekrar alandakilere seslenen Bakan Soylu, "Allah sizden razı olsun. Trabzon'a muhteşem bir stat kazandırdınız. Bugün muhteşem bir atmosferde o şampiyonluğu hep beraber yaşadık. Trabzon'da coşku ile beraber" ifadelerini kullandı.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu'nda şampiyon olarak ipi göğüsleyen Trabzonspor'u kutluyorum. Gösterdiği performansın ardından yarışı şampiyon olarak tamamlayan bordo-mavili ekibin bu başarısında emeği geçen başta futbolcular ve teknik ekip olmak üzere, yönetimi ve tüm Trabzonspor camiasını tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezon Avrupa'da ülkemizi temsil edecek olan Trabzonspor'a başarılar diliyorum."
VARANK: FUTBOL TRABZON İÇİN ÇOK ÖNEMLİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, futbolun Trabzon için çok önemli ve değerli olduğunu vurguladı, şöyle devam etti:
"Trabzonlular futbolla yatıp futbolla kalkan insanlar, çocukluklarından itibaren ailelerinde, çevrelerinde hep futbolla yaşıyorlar. Biz de tabii bir Trabzonlu olarak aynı atmosferde büyüdük, dolayısıyla böyle zorlu bir maratondan sonra ve 38 sene bekledikten sonra bu şehrin şampiyonluğu tekrar yakalamış olması bu şehri ayağa kaldırdı, Trabzonluları ayağa kaldırdı. İnşallah güzel hemşehrilerimiz bu şampiyonluğu kutlayacaklar."
Varank, silah atılmaması yönünde yapılan çağrılara dikkati çekerek, "Başkanlarımız bir çağrı yaptılar, 'Silah kullanılmasın' dediler, dolayısıyla en güzel şekilde inşallah bu şampiyonluğu hemşehrilerimiz kutlayacaklar. Şehrimiz mutlu, şehrimiz mutlu olunca biz de mutluyuz. İnşallah bu şampiyonluk Türk futbolu adına hayırlı, uğurlu olsun diyoruz." dedi.
Maçın heyecanlı geçtiğini de belirten Varank, "Antalyaspor son dakikaya kadar maçı bırakmadı, güzel zevkli de bir maç oldu, hayırlı olsun diyoruz." ifadesini kullandı.
SİYASİLERDEN PEŞ PEŞE KUTLAMA MESAJLARI!
Trabzonspor'un şampiyonluğu sonrası siyasilerden peş peşe mesajlar geldi;
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Şampiyon olan Trabzonspor'u, bütün taraftarlarını, tüm Trabzonspor camiasını tebrik ediyoruz.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Süper Lig Ahmet Çalık Sezon'unda şampiyonluk ipini göğüsleyen Trabzonspor camiasını ve taraftarını tebrik ediyorum.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: 2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nu zirvede tamamlayarak şampiyon olanTrabzonspor'u ve bordo-mavi renklere gönül vermiş taraftarlarımızı yürekten tebrik ediyorum.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: 2021-2022 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Trabzonspor'u, teknik ekibi ve Trabzonspor taraftarını tebrik ederim.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu TRABZONSPOR'UMUZU, Trabzonspor camiasını yürekten kutluyorum. Alkışlar, takdirler Trabzonspor'a.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu Trabzonspor Kulübünü tebrik ediyor, Şampiyonlar Ligi'nde şimdiden başarılar diliyorum.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Emeklerinden ve başarılarından dolayı tüm Bordo-Mavili ekibi tebrik ediyorum. Süper Lig'in Şampiyonu Trabzonspor
Son dakika: Başkan Erdoğan Şampiyon Trabzonspor'u tebrik etti | Video