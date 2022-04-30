Son dakika: Başkan Erdoğan Şampiyon Trabzonspor'u tebrik etti | Video

Son dakika açıklamasında bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan Trabzonspor kulübünü, taraftarını, Trabzon şehrini ve tüm Trabzonspor camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.