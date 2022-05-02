ŞAMPİYONLUK COŞKUSU!

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Karşılaşmayı eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da babası Sadık Albayrak ile birlikte izledi.

Trabzonsporlu Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'şampiyonluk' gözyaşları

Bordo-mavililer, şampiyonluk için ihtiyacı olan 1 puanı almasıyla Süper Lig'de bitime 3 hafta kala resmi olarak şampiyonluğunu ilan etmesiyle Berat Albayrak da göz yaşlarını tutamadı.