Haberler Gündem Haberleri Trabzonsporlu Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'şampiyonluk' gözyaşları
Giriş Tarihi: 2.5.2022 19:45 Son Güncelleme: 2.5.2022 19:59

Trabzonsporlu Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'şampiyonluk' gözyaşları

Trabzonsporlu Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ’şampiyonluk’ gözyaşları

Trabzonspor lig şampiyonluğunu ilan edince tüm Türkiye'de taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Kimi Trabzonsporlu taraftarlar ise gözyaşlarına hakim olamadı. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzonspor’un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından göz yaşlarını tutamadı. O anlar kameralara da yansıdı.

Trabzonspor'un şampiyonluk coşkusu tüm Türkiye'ye yayıldı. Öte yandan kimi taraftarlar sevinç gözyaşlarına hakim olamadı. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından göz yaşlarını tutamadı.

ŞAMPİYONLUK COŞKUSU!

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Karşılaşmayı eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da babası Sadık Albayrak ile birlikte izledi.

Trabzonsporlu Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'şampiyonluk' gözyaşları

Bordo-mavililer, şampiyonluk için ihtiyacı olan 1 puanı almasıyla Süper Lig'de bitime 3 hafta kala resmi olarak şampiyonluğunu ilan etmesiyle Berat Albayrak da göz yaşlarını tutamadı.

SADIK ALBAYRAK DA ORADAYDI

Sevinç göz yaşlarıyla babası Sadık Albayrak'ın horon oynamasını izleyen Albayrak'ın bu anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Trabzonsporlu Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'şampiyonluk' gözyaşları
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