Trabzonsporlu Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'şampiyonluk' gözyaşları
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Trabzonspor lig şampiyonluğunu ilan edince tüm Türkiye'de taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Kimi Trabzonsporlu taraftarlar ise gözyaşlarına hakim olamadı. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzonspor’un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından göz yaşlarını tutamadı. O anlar kameralara da yansıdı.