Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş: Kılıçdaroğlu aday olmayacak

"ABD BENİMLE DE DİYALOG KURMAK İSTEDİ"

ABD benimle de diyalog kurmak istedi. O dönemde Baykal'ın yardımcısıydı. Ben durumu Baykal'a sordum o da görüşmemi söyledi. Ama her görüşmemizde "Baykal partiden gidebilir mi? Siz ne düşünüyorsunuz?" gibi sorular soruldu.

"ORUÇ TUTMADIĞIM WIKILEAKS BELGELERİNDE"

ABD Siyasi İşler Müsteşarı beni Ramazan'da iftara davet etti. Ben oruç tutmadığım için reklam gibi olmaması adına vatandaşları kandırmamak adına o akşam iftara katılmadım. Bu durum Washington'a bildirilmiş. Wikileaks belgelerinde bile yer aldı.