Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş: Kılıçdaroğlu aday olmayacak | Video

Eski CHP'li Yılmaz Ateş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu'nun ABD ile dirsek temasına dikkat çekerek, "ABD Kılıçdaroğlu'ndan taviz kopartabileceğini düşünüyor. Deniz Baykal ulusal çıkarlara sahip çıktığı için bu komplolar yaşandı." dedi. 6'lı masa toplantılarından dolayı Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Ateş, "Şu anda Kemal Bey bile adayı bilmiyor. Kulağına fısıldayacaklar, Kemal Bey adayını açıklayacak. Kılıçdaroğlu aday olmayacak" ifadesini kullandı.