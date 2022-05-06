CHP’de sığınmacılar konusunda kafalar karışık! Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu şimdi de Faik Öztrak

ÖZTRAK'TAN 'SEN KONUŞMA' MESAJI GELDİ

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise Canan Kaftancıoğlu'nun açıklamalarına 'sen konuşma' minvalinde bir cevap verdi.

Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Öztrak, Canan Kaftancıoğlu'nun yaptığı açıklamaların sorulması üzerine ''Partimizin görüşlerini Genel Başkanımız, Parti Sözcüsü ve Grup Başkanvekilleri açıklar. Suriyelileri geri gönderme konusunda başlangıçtan beri tavrımız nettir. En geç iki yılda ülkelerine gönderilmeleri, aziz milletimize taahhüdümüzdür.'' dedi.