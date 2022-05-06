CHP’de sığınmacılar konusunda kafalar karışık! Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu şimdi de Faik Öztrak

CHP'de sığınmacı çatlağı gitgide büyüyor. Birbirinden farklı açıklamalar peş peşe geliyor. Önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ardından İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve son olarak Parti Sözcüsü Faik Öztrak. Adeta herkes ayrı telden çalıyor.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter'da katıldığı bir sohbette sığınmacıları gönderme vaadinin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
KILIÇDAROĞLU 'GÖNDERECEĞİZ' DEMİŞTİ AMA...
Daha önce sığınmacıları karşı skandal açıklamalarıyla bilinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu millete sözüm sözdür, en geç iki yıl içinde herkesi, bütün sığınmacıları davulla zurnayla memleketlerine göndereceğim." ifadelerini kullanmıştı.
KAFTANCIOĞLU: SÖYLEMEK ÇOK KOLAY GERÇEKLİĞİ İSE YOK
Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun vaatlerinin tam tersi yönde açıklamalar yapan CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, "'İktidara geldiğimizde hepsini göndereceğiz' demek çok kolay, senin içinin yağlarını da eritiyor olabilir ama bunu söylemenin gerçekliği yok." dedi.
ÖZTRAK'TAN 'SEN KONUŞMA' MESAJI GELDİ
CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise Canan Kaftancıoğlu'nun açıklamalarına 'sen konuşma' minvalinde bir cevap verdi.
Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Öztrak, Canan Kaftancıoğlu'nun yaptığı açıklamaların sorulması üzerine ''Partimizin görüşlerini Genel Başkanımız, Parti Sözcüsü ve Grup Başkanvekilleri açıklar. Suriyelileri geri gönderme konusunda başlangıçtan beri tavrımız nettir. En geç iki yılda ülkelerine gönderilmeleri, aziz milletimize taahhüdümüzdür.'' dedi.
PARTİDE HERKES AYRI TELDEN ÇALIYOR
Kemal Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu ve Faik Öztrak'ın yaptığı açıklamalar parti içinde diyalog ve birliğin olmadığını kanıtlar nitelikte oldu.
Sosyal medyada benzer eleştiriler yapılırken "Daha parti yönetemeyenler nasıl ülke yönetmeye talip oluyor" yorumları yapıldı.