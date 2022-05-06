Video Haber CHP'de sığınmacılar konusunda kafalar karışık! Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu şimdi de Faik Öztrak | Video
CHP'de sığınmacılar konusunda kafalar karışık! Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu şimdi de Faik Öztrak | Video

CHP'de sığınmacılar konusunda kafalar karışık! Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu şimdi de Faik Öztrak | Video

06.05.2022 | 20:11

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CHP'de sığınmacılar konusunda birbirinden ilginç ve farklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bu durum da partide kafa karışıklığı yaşandığını net şekilde gözler önüne seriyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sığınmacıları göndereceğim" açıklamasının ardından CHP'li Canan Kaftancıoğlu 'sığınmacıları gönderme' vaadinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Son olarak Canan Kaftancıoğlu'na CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan bomba bir yanıt geldi. Faik Öztrak, Kaftancıoğlu'na 'Sen bu konuda konuşamazsın' göndermesinde bulundu.

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